Semarnat y Semar alistan Parque de Economía Circular del Sargazo en Quintana Roo

Alicia Bárcena en el Centro de Monitoreo Ambiental y de Sargazo de Quintana Roo

Desde el Centro de Monitoreo Ambiental y de Sargazo de Quintana Roo, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra informó que en colaboración con la Secretaría de Marina, y el gobierno del estado, se está trabajando en la instalación de un parque de economía circular de sargazo en Puerto Morelos.

El obejtivo de este proyecto es que el sargazo deje de ser tratado como residuo y se convierta en un recurso, en colaboración con empresas privadas para su tratamiento, donde las dependencias de gobierno entreguen esta materia para que pueda ser convertida en nuevos productos.

Para esta tarea, la Secretaría de Marina pondrá en operación otro buque sargacero, además del Natans, con el que se podrá duplicar la cantidad de sargazo que se impida que llegue a las playas, por lo que la secretaria Bárcea agradeció al almirante Raymundo Morales por ser un importante aliado para la Semarnat tanto en el Golfo de México como en el Pacífico.

Del mismo modo, ambas instituciones colaboran en la Red de Monitoreo del Sargazo de Quintana Roo, dirigida por Esteban Amaro Mauricio, quien señaló, que este trabajo es una gran vuelta de 25,000 kilómetros que parte a través de todo el océano Atlántico, empieza prácticamente lo que es el mar de los sargazos o lo que es el mar de los sargazos, y hace una vuelta por todo el océano Atlántico, pasa por África, atraviesa el océano y llega a las costas del Caribe.