Sheinbaum busca deportar desde Argentina a Fernando N ya que entro con un pasaporte falso

México gestiona con Argentina deportación de Farías Laguna, buscado por evasión fiscal EFE/Mario Guzmán (Mario Guzmán/EFE)

La presidenta Claudia Sheinbaum, compartió el reporte que recibió en relación a la detención en Argentina de Fernando N, sobrino del extitular de la Marina, Rafael Ojeda, después de ser acusado por estar involucrado en la red de huachicol fiscal.

En marzo del año pasado, la Aduana de Tampico le informó a la Secretaria de Marina de la llegada del buque Challenge Procyon, en donde se estaban transportando, con un permiso temporal, más de 20 millones de litros de combustible ilegal (huachicol). “Al entrar con un permiso que no dice combustible no pagan los impuestos”, explicó Sheinbaum.

Ante dicho aseguramiento, la primera medida de acción fue la prohibición de la entrada del combustible de manera temporal al país, lo que quiere decir que si el combustible llega a México es porque va a ser consumido acá.

La segunda medida fue el incremento de la vigilancia; después se encuentra un trabajo que ha estado haciendo la Secretaría de Vigilancia para la trazabilidad del combustible que entra a través de las aduanas y en cuarto lugar se dio inicio a una investigación con la Fiscalía General de la República en torno a las denuncias que ya existían.

A partir de ahí, se pidieron ordenes de aprensión y la investigación señala que “había personas de la Secretaría de Marina que estaban involucradas en este caso”, añadió la presidenta.

Con respecto a Fernando N, el fue detenido en Argentina al ingresar con un pasaporte falso, tras fugarse de México después de que la detención de varias personas que están involucradas en el caso.

Por esto, actualmente se están llevando a cabo todas las gestiones necesarias con el gobierno de Argentina, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el objetivo de ver si es posible que se de una deportación. En caso de que las cosas no prosigan de dicha forma, se van a tener que establecer las condiciones de extradición. “Pero estamos esperando que haya deportación dado que entro de manera ilegal”

Igualmente, la mandataria, comentó que en esta semana, el vocero de la Fiscalía General de la República y el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dieron una conferencia de prensa en la que brindaron detalles acerca de detenciones de empresarios que vendían el combustible de manera ilegal, al igual que de personas que hacia facturas falsas en la venta de dicho producto.

“Es decir, esta carpeta de investigación ha dado una red que existía, que ya no existe, una red que existía de entrada de combustible ilegal a nuestro país que se dio particularmente en los primeros meses del 2025, cuando se hace esta investigación a partir del buque que llega a Tampico”.