Agentes de EU muertos en Chihuahua operaban sin autorización, confirma Federación

Agentes de EU muertos en Chihuahua

El gobierno mexicano informó que los dos agentes estadounidenses que murieron tras un accidente en Chihuahua no tenían autorización para participar en actividades operativas dentro del país, pese a su presunta relación con un operativo contra el narcotráfico.

El pronunciamiento fue emitido por el Gabinete de Seguridad, integrado por dependencias como la Secretaría de la Defensa, Marina, Seguridad, Relaciones Exteriores, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional, tras el incidente ocurrido el pasado 19 de abril, donde fallecieron cuatro personas: dos elementos estatales y dos ciudadanos estadounidenses.

De acuerdo con la información oficial, uno de los extranjeros ingresó a México como visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, mientras que el otro lo hizo con pasaporte diplomático. Sin embargo, ninguno tenía acreditación formal para intervenir en operativos.

Las autoridades federales también señalaron que no existía conocimiento previo sobre la presencia o participación directa de agentes extranjeros en acciones dentro del territorio nacional, ni por parte del Gobierno federal ni de las instituciones de seguridad.

Ante esto, el Gabinete indicó que se llevan a cabo revisiones en coordinación con autoridades locales y con la Embajada de Estados Unidos en México para esclarecer lo ocurrido.

En el mismo comunicado, el Gobierno subrayó que la ley mexicana no permite que agentes extranjeros participen en operativos dentro del país. La cooperación en materia de seguridad, insistió, debe limitarse al intercambio de información, la coordinación institucional y la asistencia técnica, siempre bajo respeto a la soberanía.

La postura coincide con lo expresado días antes por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien descartó escalar el tema a un conflicto con Estados Unidos, pero pidió claridad sobre las condiciones en las que se habría dado la participación de los agentes.

La mandataria advirtió que cualquier colaboración debe contar con autorización del Ejecutivo federal y señaló que, de confirmarse una intervención sin permiso, podría tratarse de una violación a la Constitución. También apuntó al Gobierno estatal por presuntamente solicitar apoyo sin informar a las autoridades federales.

Por su parte, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, anunció la creación de una unidad especial para investigar el caso. La indagatoria estará encabezada por Wendy Paola Chávez Villanueva, quien dará seguimiento a los hechos.

Campos indicó que su administración evitará hacer comentarios sobre el avance de la investigación para no comprometer el proceso, aunque reiteró que el estado mantendrá su estrategia contra el crimen organizado y la coordinación con autoridades federales.

El caso también tomó relevancia luego de que The Washington Post reportó que los estadounidenses fallecidos estarían vinculados a la CIA y habrían participado con labores de inteligencia en el operativo.

El tema se da en medio de presiones desde Washington para reforzar las acciones contra los cárteles, mientras el Gobierno mexicano insiste en que la colaboración bilateral tiene límites claros dentro del territorio nacional.