TecNM impulsa el regreso a las aulas para jóvenes que dejaron la universidad: SEP

Tecnológico Nacional de México (TecNM) La SEP puso en marcha junto al TecNM un programa para recuperar a jóvenes que dejaron la universidad

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, informó que el Tecnológico Nacional de México (TecNM) comenzó a reactivar la trayectoria académica de estudiantes que abandonaron la universidad, a través del programa “Siempre es tiempo de volver a tu Tecnológico”, que busca facilitar su regreso y permanencia.

La estrategia arrancó el 9 de enero con el envío de correos a jóvenes que habían dejado inconclusa su carrera. En el caso del campus Iztapalapa 1, 32 estudiantes respondieron en el primer mes e iniciaron trámites para reincorporarse. A partir de ahí, el proceso incluyó seguimiento personalizado e incluso visitas a sus domicilios para entender sus condiciones y diseñar rutas de regreso acordes a cada caso.

El director general del TecNM, Ramón Jiménez López, explicó que la intención es que nadie se quede sin terminar su licenciatura, sin importar la razón por la que haya abandonado sus estudios. Señaló que muchos jóvenes enfrentaron problemas económicos o familiares, y en algunos casos tuvieron que convertirse en el principal sustento del hogar o asumir responsabilidades como madres o padres.

Para evitar que vuelvan a desertar, el programa ofrece opciones flexibles: horarios en distintos turnos, reorganización de materias y hasta modalidades en línea. Además, el acompañamiento no solo es académico, también contempla apoyo emocional para facilitar su adaptación.

Desde el campus Iztapalapa 1, el director José Nino Hernández Magdaleno destacó que el proyecto también tiene un enfoque comunitario. Estudiantes participan en actividades fuera de las aulas, llevando conocimientos a colonias de la alcaldía mediante iniciativas que combinan tecnología, cultura y apoyo social.

Uno de los ejemplos es el programa “Soldando Iztapalapa”, donde alumnos han reparado miles de butacas en escuelas públicas y atendido necesidades en viviendas, como arreglos en estructuras o barandales. En estas actividades participan estudiantes de Ingeniería en Mecatrónica, Sistemas Computacionales, Gestión Empresarial e Industrial, en un campus que suma más de 2 mil 300 alumnos con presencia equilibrada de mujeres y hombres.

También se impulsan iniciativas como “Mujeres en la ciencia”, que acerca a alumnas a escuelas básicas para despertar el interés de niñas y adolescentes por carreras científicas, además de actividades culturales y deportivas bajo el lema “#LaCalleEsNuestra”.

El regreso a las aulas también se apoya en la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, que ayuda a estudiantes a cubrir gastos escolares y personales. Alumnos como Luis Antonio López Boche y Alexandra Valdez Sánchez coinciden en que este respaldo es clave para continuar su formación, mientras que Ángel de Jesús Ventura García destaca que le permite enfocarse en sus estudios sin la presión económica.

Con este programa, el TecNM apuesta por recuperar trayectorias académicas interrumpidas y abrir nuevamente la puerta a quienes buscan concluir una carrera universitaria.