El 75.7% de gasolineras ajustan precios tras operativos de Profeco

Durante un operativo reciente de vigilancia, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que el 75.7 por ciento de las gasolineras visitadas en el país ajustaron sus precios de combustibles, luego de detectar que superaban el margen de ganancia establecido en acuerdos con el gobierno federal.

Las acciones de verificación se llevaron a cabo del 13 al 24 de abril en un total de 107 estaciones de servicio distribuidas en distintas entidades del territorio nacional. Sin embargo, las revisiones no incluyeron a los estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo.

Como resultado de estas visitas, 81 gasolineras modificaron sus precios para alinearse con el máximo permitido, lo que representa más de tres cuartas partes del total inspeccionado. La Profeco destacó que este ajuste se logró tras dialogar con los encargados de las estaciones y revisar la información sobre sus costos y márgenes de ganancia.

En contraste, en 18 estaciones de servicio se detectaron irregularidades más evidentes, ya que los precios ofrecidos al público excedían significativamente los límites acordados. En estos casos, la dependencia colocó lonas con la leyenda “No cargues aquí, se vuelan la barda con los precios”, como una forma de advertir a los consumidores sobre posibles abusos.

La Profeco explicó que estas medidas forman parte de una estrategia para proteger la economía de las familias mexicanas, especialmente ante las variaciones en los precios internacionales de los combustibles. Asimismo, reiteró su compromiso de continuar con los operativos de supervisión en todo el país para garantizar precios justos y transparencia en el mercado.

Además, la dependencia invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad en las estaciones de servicio, ya sea por precios excesivos o por litros incompletos. Para ello, puso a disposición sus canales de atención, incluyendo redes sociales y módulos de atención al consumidor.

Cabe señalar que el acuerdo entre el gobierno federal y el sector gasolinero busca evitar incrementos injustificados en los precios de la gasolina, estableciendo un tope en el margen de ganancia que pueden obtener los distribuidores. Este tipo de medidas se han implementado como parte de una política para mantener la estabilidad económica y evitar afectaciones directas al bolsillo de los usuarios.

La Profeco adelantó que continuará realizando visitas de verificación de manera constante y en diferentes regiones del país, con el objetivo de vigilar el cumplimiento de las normas y sancionar a quienes incumplan con las disposiciones. Con ello, se busca fomentar prácticas comerciales más justas y fortalecer la confianza de los consumidores en el mercado de combustibles.