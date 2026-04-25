“¿Existía autorización federal para ingreso de agentes de la CIA?“, preguntarán senadores a Maru Campos

El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier asegura que se quiere confirmar si se violentó la soberanía del país.

“¿Existía autorización federal? ¿Cuál era el alcance de su participación? ¿Bajo qué mando operaban?”, son algunas de las preguntas que la bancada oficial alista para la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y al Fiscal General, César Jáuregui, en caso de que se concrete la reunión a la que fue convocada la mandataria estatal, este martes en el Senado para que explique lo relacionado al operativo en la Sierra Tarahumara, donde murieron dos agentes de la CIA presuntamente en funciones de seguridad.

Así lo reveló el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier quien sostuvo que este encuentro no será para polemizar, sino para verificar con documentos si se respetó la soberanía del país con base en el marco constitucional.

“La Constitución es explícita: la política exterior y la seguridad nacional son facultades exclusivas del Estado mexicano, conducidas por el Ejecutivo federal y reguladas con precisión por la Ley de Seguridad Nacional”, explicó

No obstante, hasta este sábado 25 de abril, la gobernadora ni el procurador de justicia de esa entidad, han confirmado si acudirán o no a la reunión con las comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública del Senado, a la que fueron convocados este martes a las 11 horas.

La gobernadora no está obligada a asistir al encuentro del próximo martes en el Senado, pues solo fue invitada a una reunión de trabajo y no se trata de una comparecencia.

Aunque podrían ser convocados por la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, dicho órgano actualmente no se encuentra en funciones.

Mier insistió en que la eventual reunión con la Gobernadora y el Fiscal de Chihuahua en el Senado, será para verificar con documentos si se respetó la Constitución.

“Cuando se trata de soberanía y respeto al Estado de derecho que se protesta cumplir y hacer cumplir, la eficacia no sustituye a la ley. En México, la ley no admite interpretaciones creativas en materia de soberanía y de respeto al marco constitucional y legal”, puntualizó.

Por ello es que el Senado conforme a sus atribuciones constitucionales explícitas e implícitas en el Artículo 76, interviene invitando a María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua, no para polemizar, sino para verificar con documentos si se respetó el marco constitucional, agregó

“Hay un hecho manifiesto y público sucedido en un operativo de seguridad en Chihuahua, ahí se expuso la presunta presencia y participación de agentes extranjeros en territorio nacional. No es asunto de percepción, es un asunto de legalidad”, estableció

Recalcó que en México, la ley no admite interpretaciones creativas en materia de soberanía y de respeto al marco constitucional y legal.