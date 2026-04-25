IMSS impulsa atención renal con nueva generación de enfermería especializada en hemodiálisis

40 enfermeras y enfermeros concluyeron un diplomado en hemodiálisis impulsado por el IMSS El programa busca fortalecer servicios internos, reducir la subrogación y ampliar la cobertura en distintos estados.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cerró una nueva etapa de capacitación especializada con la graduación de más de 40 profesionales de enfermería en el Diplomado de Atención en Hemodiálisis, realizado en el Hospital General Regional No. 2 “Dr. Guillermo Fajardo Ortiz”, en la Ciudad de México.

Este esfuerzo forma parte de una estrategia para mejorar la calidad del servicio en pacientes con enfermedad renal, un área que exige atención constante y altamente especializada.

La formación estuvo dirigida a personal de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) de Morelos, Hidalgo y Querétaro, quienes recibieron tanto preparación teórica como práctica clínica en unidades del IMSS en la zona sur y oriente de la capital.

La intención fue que los participantes no solo aprendieran el manejo técnico de la hemodiálisis, sino que también reforzaran habilidades en seguimiento clínico, seguridad del paciente y continuidad de tratamientos.

Durante la ceremonia de clausura, autoridades del IMSS destacaron que este tipo de programas responde a la necesidad de fortalecer los servicios de hemodiálisis dentro de la propia institución. Con ello, se busca disminuir la dependencia de servicios externos, optimizar recursos y ampliar la capacidad de atención para derechohabientes.

La titular de la Coordinación de Enfermería del IMSS, Fabiana Maribel Zepeda Arias, subrayó que el avance en la capacitación permitirá contar con personal preparado para ofrecer atención con calidad y enfoque humano.

También señaló que este crecimiento facilitará la apertura de nuevos servicios en distintos estados del país.

El diplomado no es un esfuerzo aislado. Desde 2023, el IMSS ha impulsado este programa a nivel nacional en coordinación con áreas de educación en salud. Hasta ahora se han realizado cuatro ediciones con más de 3,700 egresados, y recientemente inició una quinta generación con mil participantes que se integrarán a los servicios de hemodiálisis interna.

En voz de los egresados, el enfermero Carlos Ávalos Alvarado destacó que formar parte de esta primera generación en su región representa un punto de quiebre para la institución, al elevar el nivel de preparación del personal y mejorar la atención a pacientes.

El IMSS apuesta por reforzar su modelo de atención médica, enfocándose en la formación continua de su personal y en responder a la creciente demanda de tratamientos especializados en enfermedades crónicas como la renal.