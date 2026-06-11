Del caos a la calma: el AICM y Segob viven una jornada distinta en la inauguración del Mundial

AICM

Lo que apenas un día antes parecía un escenario de tensión, vigilancia extrema y preocupación por las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), este jueves se transformó en una imagen completamente diferente. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el ambiente durante la inauguración de la Copa Mundial de Futbol se desarrolló con una aparente normalidad que contrastó con las escenas vividas horas atrás.

Desde temprana hora, las terminales del aeropuerto continuaban recibiendo a cientos de viajeros nacionales y extranjeros que arribaban a la capital mexicana para presenciar uno de los eventos deportivos más importantes. Sin embargo, la atmósfera era distinta. Ya no se observaban largas filas para ingresar al inmueble ni filtros extraordinarios que retrasaran el acceso de pasajeros y visitantes.

AICM

Al caminar por los pasillos de la terminal era posible escuchar conversaciones en distintos idiomas. Algunos turistas avanzaban apresurados con maletas en mano, conscientes de que el tiempo corría y de que el partido inaugural estaba cada vez más cerca. Otros consultaban mapas, revisaban aplicaciones de transporte o preguntaban direcciones para llegar a los distintos puntos donde se desarrollarán actividades relacionadas con el Mundial.

También destacaba la presencia de aficionados mexicanos que llegaban al aeropuerto para recibir familiares o amigos provenientes de otras entidades y países. Entre ellos se hablaba del inicio del torneo, de las expectativas deportivas y del ambiente festivo que comenzaba a sentirse en la ciudad.

AICM

Aunque los operativos de seguridad no desaparecieron por completo, estos eran mucho menos visibles que durante la jornada previa. Elementos de la Secretaría de Marina realizaban rondines en algunas puertas y zonas estratégicas del aeropuerto, manteniendo vigilancia preventiva. Sin embargo, el acceso principal ya no se encontraba rodeado por decenas de policías ni se exigía a cada persona mostrar su pase de abordar para poder ingresar al inmueble.

La diferencia era evidente. Familias enteras esperaban la llegada de sus seres queridos en las áreas públicas del aeropuerto, mientras otras personas aguardaban la salida de sus vuelos sentadas en las salas de espera. Los restaurantes y establecimientos de comida registraban una actividad constante, con visitantes buscando desayunar o tomar un descanso antes de continuar su viaje.

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Por momentos parecía que el caos que amenazó con complicar la movilidad aérea había quedado atrás. Las imágenes de preocupación y los temores por posibles bloqueos se desvanecían entre el flujo cotidiano de pasajeros que entraban y salían de las terminales.

Sin embargo, la sensación de normalidad observada en el aeropuerto no reflejaba por completo lo que ocurría en otros puntos de la Ciudad de México.

SEGOB

Uno de los lugares que durante las últimas semanas concentró la atención mediática fue la Secretaría de Gobernación (Segob), sede de diversas mesas de diálogo entre autoridades federales y representantes de la CNTE. No obstante, este jueves el panorama era completamente distinto.

En el exterior del inmueble no se observaban campamentos, manifestantes ni concentraciones de maestros. El sitio lucía prácticamente vacío y las actividades se desarrollaban con normalidad. Los trabajadores ingresaban y salían del edificio sin contratiempos, algunos incluso portando playeras de la Selección Mexicana de Futbol, reflejando el ambiente mundialista que comenzaba a extenderse por la ciudad.

La ausencia de integrantes de la CNTE llamaba la atención, especialmente después de más de dos semanas de movilizaciones, protestas y exigencias dirigidas al Gobierno Federal. Durante días, los docentes mantuvieron presencia constante en diversos puntos de la capital para demandar atención a sus peticiones relacionadas con salarios, pensiones y condiciones laborales.

Sin embargo, en esta jornada la actividad parecía haberse desplazado hacia otras zonas. Mientras el aeropuerto y las inmediaciones de Gobernación mostraban signos de tranquilidad, el verdadero foco de atención se concentraba en el sur de la capital. Las vialidades cercanas a Tlalpan y a los alrededores del Estadio Azteca registraban una intensa movilización de personas, vehículos y cuerpos de seguridad.

En esa zona, miles de aficionados comenzaban a dirigirse al recinto deportivo para presenciar el arranque del torneo. La combinación de turistas, vendedores, personal operativo y automovilistas generaba una actividad constante que por momentos complicaba la circulación.

Las autoridades mantenían dispositivos de seguridad y vigilancia en los accesos principales, así como operativos para agilizar el tránsito y garantizar el desplazamiento de los asistentes y ciertos grupos de manifestantes.

Aunque las movilizaciones de la CNTE continúan siendo un tema pendiente y sus demandas siguen sin resolverse por completo, este día la conversación giró principalmente en torno al futbol, los visitantes internacionales y la expectativa generada por el inicio del campeonato.

Por ahora, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ofrece una imagen de calma y operación regular. Los viajeros siguen llegando, los aficionados buscan alcanzar los eventos programados y la ciudad intenta mantener el equilibrio entre la celebración mundialista y los desafíos que aún enfrenta en distintos puntos de su territorio. El caos que parecía inminente no desapareció por completo, simplemente cambió de lugar. Mientras el AICM recupera la normalidad, la atención se traslada hacia Tlalpan y los alrededores del Estadio Azteca, donde el Mundial ya comienza a sentirse con toda su intensidad.