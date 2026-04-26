Claudia sheinbaum: “misión cumplida, cumplimos con el pueblo de México”

Tren de pasajeros Felipe Ángeles La presidenta de México, Claudia Sheinbaum señaló "misión cumplida", con el pueblo de México, en el marco de la inauguración del tren de pasajeros "Felipe Ángeles!", que correrá de Buenavista-AIFA

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, simplemente dijo un “misión cumplida”, en el marco de la inauguración del tren “Felipe Ángeles” que correrá de la estación de Buenavista, en la ciudad de México, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en el estado de México.

La presidenta Sheinbaum Pardo, aseveró que éste, es ahora, un tren del pueblo de México, inició su construcción y operación con un acuerdo privado público, y debido a que iba a llegar hasta Pachuca, se tomó la decisión que fuera completamente público y va a ser operado por Banobras, “pero es un tren del pueblo de México”.

En la ceremonia de inauguración, la Primera Mandataria, estuvo acompañada de los mandatarios de los estados de Hidalgo y México, Julio Menchaca y Delfina Gómez, respectivamente, así como la jefa de gobierno de la ciudad de México, Clara Brugada, los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar), general Ricardo Trevilla Trejo y almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, respectivamente, y varios integrantes del gabinete presidencial.

Este domingo inicia operaciones

Previo al corte del listón inaugural, se informó que la tarde de este mismo domingo, iniciarán las operaciones de este tren de pasajeros, cuyo horario de servicio se homologará con el del Metro: de lunes a viernes de 5 de la mañana a las 12 de la noche, sábados, de las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, y los domingos o días festivos de 7 de la mañana a las 12 de la noche., siendo que para el caso del tren el último saldrá de las estaciones a las 11:30 de la noche.

La presidenta Sheinbaum Pardo sugirió que la estación terminal Felipe Ángeles lleve además el nombre de Clara Krause, esposa del general Felipe Ángeles, “una mujer extraordinaria. Recientemente se trajeron sus restos que estaban fuera para que estén juntos y queremos hacer también un homenaje a las mujeres de nuestra historia así que si lo acepta el general secretario, el general Pastor, ésta estación además de AIFA, le pondremos el nombre de Clara Krause.

En el marco de la inauguración del tren de pasajeros “Felipe Ángeles”, Buenavista-AIFA, la jefa del Ejecutivo Federal hizo una mención especial respecto de la importante labor de los miembros de las fuerzas armadas, cuyos ingenieros militares construyeron el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Además, precisó están ayudando en la construcción de hospitales, ayudaron a construir una parte del Tren Maya “y hoy nos están ayudando a construir el tren AIFA, el de Pachuca-Ciudad de México, Querétaro además de todo el proyecto ejecutivo de los trenes del Norte.

La mandataria indicó que durante la construcción se presentaron varios “problemas, bueno, no problemas, temas sociales, por lo que hubo que acordar con los pueblos las obras sociales para poder desarrollar el tren”, empero, aseveró, “en la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación nos caracteriza que somos un gobierno del pueblo, y gobernamos para el pueblo”.

Eso significa que garantizamos los derechos del pueblo como el derecho a la alimentación, la educación, a la salud, y también el derecho a la movilidad, la posibilidad de que las y los mexicanos a precios accesibles y en el mejor transporte puedan moverse por todo el país eso es lo que representa el rescate de los trenes de pasajeros... Así que hoy les decimos: gobernamos para el pueblo de México, misión cumplida, y decirle a todas y todos que la honestidad y el amor al pueblo siempre dan resultados”.

Andrés Lajoust Loaiza director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, enfatizó que el recorrido total será de 41 kilómetros, de los cuales se incorporan 18 kilómetros de vía existente del servicio de Buenavista a Lechería, y a partir de ahí se hace el desvío de 22 kilómetros de Lechería hasta el AIFA.

El proyecto concluye con dos terminales y diez estaciones, con un tiempo estimado en 43 minutos, aunque en el inicio de operaciones, se estima sean 60 minutos, con un promedio de 65 kilómetros por hora y eventualmente llegar a los 130 kilómetros por hora.

Los trenes tienen una capacidad para 719 personas, y se podrán acoplar cuando se detecten picos de demanda, para alcanzar una capacidad máxima de 1,400 pasajeros.

Al inicio de operaciones está estimado que la demanda llegue a 57,000 pasajeros diarios, aunque su capacidad llega hasta más de 80,000 usuarios.

Además, en la terminal de Buenavista tiene conexión con el tren suburbano, la línea B del Metro, con tres líneas de Metrobús 1,3 y 4 y con Ecobici, y en el Estado de México se conecta con el Mexibus y los Cetrams permite la conexión con el transporte público local del Estado de México.

La gobernadora Delfina Gómez y la jefa de gobierno capitalina, Clara Brugada coincideron en que la puesta en operaciones del tren de pasajeros Felipe Ángeles es un impulso decisivo en la transformación que vive el estado de México, así como la conectividad en la gran metrópoli.

“Esta obra acercará oportunidades, reducirá distancias, promoverá el desarrollo regional y mejorará la vida de miles de mexiquenses. La entrega de este medio de transporte representa mucho más que infraestructura ya que es un paso firme a la consolidación del derecho a la movilidad de nuestras familias”, resaltó la mandataria mexiquense.

Localidades históricamente olvidadas, dijo, tendrá acceso a un sistema de transporte público digno con un impacto positivo en la economía familiar, con lo que, la ampliación del tren será fundamental para seguir uniendo municipios.

En su oportunidad, Clara Brugada advirtió que el tren Felipe Ángeles es una infraestructura estratégica que va a articular la región metropolitana que es una de las más importantes a nivel global.