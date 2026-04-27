Semarnat dialoga con comunidades de Hidalgo sobre restauración ecológica de la presa Endhó

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) llevó a cabo reuniones con comunidades indígenas del estado de Hidalgo como parte del proceso de consulta para el proyecto de restauración ecológica de la presa Endhó, una de las zonas con mayores problemáticas ambientales en la región.

De acuerdo con el comunicado oficial, estos encuentros forman parte de una estrategia que busca integrar la participación de las comunidades en la toma de decisiones sobre las acciones que se implementarán para mejorar las condiciones del entorno. Las reuniones se realizaron en distintas localidades, entre ellas Santa María Macua, donde autoridades presentaron los principales ejes del programa.

El proyecto contempla una intervención a largo plazo, estimada en alrededor de 12 años, con el objetivo de atender de manera integral los problemas relacionados con la calidad del agua, el suelo y el aire en la zona.

Durante las asambleas informativas, representantes de la Semarnat, en coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), explicaron que uno de los principales objetivos es mejorar la calidad del agua mediante el tratamiento de aguas residuales y la eliminación de descargas directas a ríos y presas, situación que ha afectado históricamente a la región.

Además, el programa incluye acciones para la recuperación de suelos, como la reforestación y la rehabilitación de zonas erosionadas, así como medidas para reducir la contaminación del aire. En este sentido, se prevé la actualización de normativas ambientales para disminuir las emisiones provenientes de actividades industriales y del transporte.

Las autoridades señalaron que estas acciones buscan atender de raíz los problemas ambientales que han afectado por años a las comunidades cercanas a la presa Endhó, ubicada en el Valle del Mezquital, una zona que ha sido impactada por la acumulación de aguas residuales provenientes del Valle de México.

Asimismo, destacaron que el proceso de consulta es previo, libre e informado, lo que garantiza que las comunidades indígenas puedan participar activamente en el diseño y desarrollo del proyecto. Desde marzo, estos diálogos se han extendido a diversas localidades, con el fin de recoger opiniones y necesidades específicas de la población.

La Semarnat reiteró que el objetivo principal es lograr una restauración ecológica integral que no solo beneficie al medio ambiente, sino también mejore la calidad de vida de las personas que habitan en la región. Para ello, se busca impulsar un modelo de desarrollo sostenible que considere tanto la protección de los recursos naturales como el bienestar social.

Se subrayó que continuará trabajando de la mano con las comunidades y otras instituciones para garantizar que el proyecto avance de manera transparente y con resultados a largo plazo, en beneficio de las generaciones presentes y futuras.