Avanza un 75% planta productora de moscas estériles para combatir el gusano barrenador en el noreste

Planta que producirá moscas estériles para erradicar el gusano barrenador En el noreste del país, se dispersa mosca estéril en Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí y en una franja de 88 kilómetros en el estado de Texas

La construcción de la planta que producirá moscas estériles para combatir el gusano barrenador del ganado en Metapa, Chiapas, registra un avance del 75 por ciento y se prevé que entre en funcionamiento a finales de junio, como parte de la estrategia nacional para frenar esta plaga.

El proyecto, a cargo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, busca reforzar el control sanitario en la ganadería, reducir riesgos productivos y cumplir con estándares internacionales para la exportación de animales.

El complejo ocupa más de 3 mil metros cuadrados, de los cuales cerca de 2 mil están destinados a un área de biocontención con altos niveles de seguridad. En ese espacio se criarán moscas que posteriormente serán esterilizadas mediante irradiación antes de ser liberadas en campo.

De forma paralela, especialistas trabajan en Chiapas en el desarrollo de una cepa adaptada al clima del país. La lógica es que, al reproducirse con las poblaciones silvestres, estas moscas interrumpan el ciclo del gusano barrenador y reduzcan su propagación.

Los trabajos forman parte de una colaboración entre autoridades mexicanas y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, a través de su servicio sanitario, con el objetivo de contener la plaga en ambos lados de la frontera.

Operativo activo en el noreste del país

Mientras la planta avanza, en el noreste del país se mantiene un despliegue con más de 350 técnicos para contener la dispersión del gusano barrenador en estados como Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Las acciones incluyen capacitaciones a productores, atención a reportes de posibles casos, diagnóstico y tratamiento de animales afectados, así como revisiones sanitarias en zonas cercanas a focos detectados.

Además, como parte de la estrategia binacional, ya se están liberando moscas estériles en esas entidades y en una franja de 88 kilómetros en Texas, Estados Unidos, para frenar la expansión del insecto.