Fenómeno de “El Niño” provocará altas temperaturas y mayor actividad ciclónica durante 2026

Coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Fabián Vázquez Romaña

El coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Fabián Vázquez Romaña, informó cómo se comportará el fenómeno conocido como El Niño durante este año y las consecuencias meteorológicas que tendrá su intensificación en todo el país.

Como primer punto, se estableció que el inicio de la temporada de lluvias tendrá desarrollo aproximadamente a partir del 15 de mayo y logrará su establecimiento hacia el mes de junio. en esta etapa, el monzón mexicano beneficiará a los estados del noreste del país con una intensa señal húmeda en junio que se verá disminuida durante julio.

El inicio de las lluvias estará marcado por una rápida transición hacia la fase de El Niño, en la que destaca un 61 por ciento de probabilidad de desarrollo durante el trimestre de mayo, junio y julio.

A continuación, se esperan temperaturas por arriba del promedio histórico durante la mayor parte del verano, por lo que estas temperaturas máximas extremas proyectadas para el periodo de julio-agosto sugieren un alto potencial para el desarrollo de ondas de calor, particularmente en el noroeste del territorio nacional.

En este periodo también se espera el establecimiento de canícula que se manifestará con una disminución en el temporal de lluvias a los estados del noreste, centro, oriente, sur, y sureste de México.

Así, se pronostica que la intensificación de El Niño ocurra hacia los meses de septiembre y octubre, con una probabilidad de alcanzar el grado de “muy fuerte”, durante todo el fin de 2026, e incluso podría expandirse hasta la primavera de 2027.

Por lo que se espera una temporada de ciclones tropicales más activa de lo normal en el océano Pacífico y menos activa en el océano Atlántico.

Al respecto, en el Pacífico se pronostican de 9 a 10 tormentas tropicales; entre 5 y 6 huracanes de baja intensidad; y entre 4 y 5 huracanes categoría 3, 4 y 5. En el Atlántico se esperan de 7 a 8 tormentas tropicales; entre 3 y 5 huracanes categoría 1 o 2; y entre 1 y 2 huracanes categoría 3, 4 y 5.

El coordinador del SMN indicó que de acuerdo con la estadística histórica de los últimos 62 años, las entidades de México con mayor incidencia de impactos por ciclones tropicales son Baja California Sur, Quintana Roo, Sinaloa, Veracruz y Tamaulipas, sin embargo, se hizo hincapié en que un solo ciclón que impacte territorio nacional puede generar afectaciones severas.