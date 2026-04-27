Mario Delgado: A 100 años, la escuela secundaria en México consolida una formación integral

Secretario de Educación, Mario Delgado Mario Delgado, secretario de Educación (SEP), aseveró que a 100 años de la escuela secundaria en nuestro país, este nivel educativo se consolida como una formación educativa integral

Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación (SEP), aseveró que la escuela secundaria en México es un proyecto educativo de profunda relevancia social que, a lo largo de un siglo, ha evolucionado para garantizar una formación integral basada en la ciudadanía y la vida productiva.

Asimismo, advirtió que a través de un análisis histórico y pedagógico, el gobierno de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reafirma su compromiso de acompañar el desarrollo integral de las y los estudiantes de secundaria.

Así lo estableció, al encabezar los trabajos del coloquio “A cien años de acompañar la formación de las adolescencias mexicanas en las escuelas secundarias”, con la participación de más de 500 asistentes —entre estudiantes, docentes frente a grupo, normalistas y especialistas—.

Esta conmemoración, dijo, representa una tarea indispensable para fortalecer la identidad institucional, recuperar la memoria colectiva del sistema educativo y proyectar nuevos horizontes pedagógicos que respondan con precisión a las realidades de las juventudes actuales.

El funcionario federal, reconoció que el desafío actual de la SEP es escuchar las voces de las y los estudiantes, conocer sus inquietudes atender sus necesidades, intereses y preocupaciones, para transformar los espacios escolares y evitar imposiciones adultocéntricas que impidan que la secundaria sea reconocida en su propia singularidad, y no como una simple transición entre niveles educativos.

Además, añadió, que se busca fortalecer la vinculación entre la escuela y la comunidad, al promover que las y los alumnos ensayen sus primeras decisiones formativas en un entorno que respete su búsqueda de autonomía y el desarrollo de su personalidad.

El encuentro académico tuvo como objetivo de examinar y evaluar el legado de un nivel educativo que hoy es pieza clave en la formación básica obligatoria de las y los ciudadanos.

Precisó que los objetivos centrales del coloquio buscan generar un intercambio de conocimientos sobre la evolución de las secundarias generales, técnicas y telesecundarias, destacando su papel en la construcción de un país más justo e igualitario.