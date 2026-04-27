En México, 55% de la población vive en la informalidad y sin derechos sociales: Pedro Kumamoto

En México, cerca del 55 por ciento de la población ocupada vive en condiciones de informalidad laboral; es decir, sin acceso pleno a derechos tan básicos como salud, pensiones o la protección frente a riesgos de trabajo. Al mismo tiempo, se enfrenta un proceso acelerado de envejecimiento, lo que obliga a repensar cómo garantizar condiciones de vida dignas a lo largo del ciclo de vida, señaló Pedro Kumamoto, secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS)

Al inaugurar la Semana Nacional de la Seguridad Social 2026, que organiza la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, que preside el morenista Arturo Olivares Cerda, el activista jalisciense sostuvo que la construcción del Sistema Universal de Salud, articulado entre el IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, representa una oportunidad única no sólo para cerrar las desigualdades, sino para redefinir el tipo de sociedad, una donde la salud no dependa del empleo, ingreso o el lugar donde se nace, sino que sea un derecho para todas las personas.

“El verdadero alcance de la seguridad social no se mida en sus instituciones, sino en la tranquilidad que ofrece a la población”.

Kumamoto hizo votos porque la certeza de contar con atención ante la enfermedad, ingresos durante la vejez y protección frente a la incertidumbre, sea la promesa central del sistema”.

Subrayó que la organización que encabeza está presente en todo el continente, y México es reconocido y admirado por el progreso que se ha dado en los últimos siete años.

“No es sencillo ni usual que un país vire sus instituciones de manera tan favorable hacia la vida en común, el descanso, los cuidados y la justicia”.

Evoluciona el SAR

A este encuentro también acudió Julio César Cervantes Parra, presidente de la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (CONSAR), quien afirmó que México ha evolucionado a un modelo más sólido, justo y funcional, dejando atrás bajas tasas de contribución, comisiones elevadas y pensiones insuficientes.

Además, dijo, se han registrado avances significativos que corrigen los desequilibrios estructurales y colocan en el centro el bienestar de las y los trabajadores.

Cervantes Parra añadió que el SAR administra recursos equivalentes a cerca de una cuarta parte del Producto Interno Bruto (PIB), con un enfoque que prioriza la protección del ahorro y su crecimiento a largo plazo, y también canaliza inversiones a sectores estratégicos. No obstante, reconoció que persisten retos como ampliación de la cobertura y el fortalecimiento de la educación financiera, por lo que subrayó la importancia de continuar perfeccionando este esquema para garantizar pensiones dignas.

El ejecutivo financiero señaló que la Semana Nacional de Seguridad Social es un espacio de diálogo plural para reflexionar sobre los grandes retos de la seguridad social en México, desde la cobertura y el mercado laboral, hasta la innovación, el envejecimiento y los cuidados.

“Los temas que se aborden permitirán construir una visión integral y moderna de la seguridad social”, expresó.

IMSS busca dar trato digno y ampliar cobertura

Iván Arturo Pérez Negrón Ruíz, titular de la Unidad de Prestaciones Económicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, informó que la transformación institucional del IMSS se sustenta en acciones orientadas a mejorar la calidad del servicio, ampliar la cobertura y fortalecer el sistema de pensiones, con la prioridad de garantizar una atención sensible, cercana y digna a más de 92 millones de derechohabientes.

Expuso que estrategias como “230-100” han permitido alcanzar cerca de dos millones de cirugías, 30 millones de consultas de especialidad y casi 100 millones de atenciones en medicina familiar, lo que ha contribuido a reducir tiempos de espera. También, se recuperó y modernizó la infraestructura hospitalaria y se incorporaron nuevos sectores al sistema de seguridad social, como trabajadoras del hogar, personas independientes y trabajadores de plataformas digitales,

Pérez Negrón hizo notar que el IMSS continuará su proceso de transformación para consolidarse como una institución más justa, eficiente y cercana a la población, en coordinación con el Poder Legislativo y en beneficio de las futuras generaciones.

Martí Batres asegura que la seguridad social es la columna vertebral del Estado de bienestar

Martí Batres Guadarrama, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) aseguró que la seguridad social es la columna vertebral en la construcción de un Estado de bienestar social, debido a su función vinculante en el ejercicio de diversos derechos y por las responsabilidades y obligaciones que asumen el Estado y los particulares.

Dijo que hablar de ello es reconocer los retos que enfrenta actualmente, como la desigualdad estructural, la transformación del trabajo, la demografía, la mercantilización de la vida y la sostenibilidad financiera. “Por esas razones, estamos en un proceso de transformación y mejoría de la seguridad social”.

El funcionario federal señaló que en los últimos años ha habido diversas reformas de distinta magnitud, entre ellas la pensión universal de personas adultas mayores y personas con discapacidad, la creación del IMSS-Bienestar tendiente a la universalización de los servicios de salud, la desaparición del régimen de subcontratación, la incorporación de trabajadores de plataformas digitales y el aumento sostenido al salario mínimo.