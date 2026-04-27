Confirma gobernadora de Chihuahua asistencia al Senado por caso agentes de la CIA; no descartan juicio político

El senador de Morena, Oscar Cantón Zetina asegura que se buscará la verdad sobre la presencia de los agentes de la CIA en Chihuahua

La Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos y el procurador de justicia de esa entidad, César Jáuregui, ya confirmaron su visita este martes al Senado para que explicar lo relacionado a la presencia de agentes de la CIA en operativos de seguridad en esa entidad, lo que según el oficialismo violó la Ley de Seguridad Nacional y la soberanía del país.

La mandataria estatal confirmó su asistencia vía telefónica este lunes al presidente de la Junta de Coordinación Políitca del Senado, Ignacio Mier, informó el presidente de la comisión de Puntos Constitucionales, Oscar Cantón Zetina.

El tabasqueño explicó que será una reunión con preguntas directas, sin contenido político o ideológico, para esclarecer “la verdad de los hechos” sobre la actuación de los agentes de la CIA en esos operáticos de seguridad contra el crimen organizado en Chihuahua.

“Solo serán preguntas jurídicas y parlamentarias”, aseveró

Cantón Zetina aseveró que en la reunión --que será pública—habrá respeto en todo momento para la mandataria estatal y recalcó que el encuentro es para que le comparta información a los senadores sobre esos hechos donde se presumen “hechos muy graves” como la violación a la Ley de Seguridad Nacional y la soberanía nacional y partir de ahí “se verán las consecuencias”.

Por ello, no se descarta que a partir de este informe se proceda a sanciones incluso a un juicio político contra los funcionarios de esa entidad si se confirman los delitos que se mencionan.

--Puede haber una destitución?

--Sí, tiene que haber sanciones a estas conductas de manifestarse las evidencias con toda claridad.

Sin embargo aseveró que eso lo determinará la Fiscalía General de la República, pues el Senado solo es un cuerpo político.

“El Senado decidirá si emprende el camino del juicio político, pero dependerá de la información que se genere”, insistió

De hecho, reveló que la FGR ya inició carpetas de investigación sobre esos temas para determinar qué ocurrió o si se puede configurar algún delito.

“Nosotros creemos que se ha alterado la vida institucional y constitucional de nuestra República”, aseveró y ejemplificó con el l convenio firmado por el gobierno de Chihuahua con el gobernador de Texas, Estados Unidos en materia de seguridad.

“Hay ciertas evidencias que indican que no se ha cumplido con el protocolo constitucional”, advirtió

Por ello—agregó.—se requiere saber que pasó ya que puede ser una violación muy grave a la Constitución, la Ley de Seguridad Pública y eso lo contempla el Código Penal Federal.

Cantón Zetina detalló que después de la reunión de este martes con la mandataria de Chihuahua y el fiscal de esa entidad, se elaborará un informe y el Senado tendrá que determinar que procede y los caminos a seguir donde no se descartan sanciones y hasta juicio político.