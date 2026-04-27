Carrera por la Paz y el desarrollo para el deporte en la UNAM rompe récord con 9 mil participantes

Celebran al deporte para el desarrollo y la paz con carrera atlética

La Carrera por la Paz, impulsado por Fundación UNAM, reunió a nueve mil participantes en el Estadio Olímpico Universitario y los circuitos de Ciudad Universitaria, lo que marcó un nuevo récord de asistencia en este evento deportivo.

La pista de tartán y las rutas universitarias se llenaron de corredores, familias y amigos que acompañaron la jornada desde las gradas, en un ambiente animado por las porras y los símbolos tradicionales del deporte universitario.

La actividad también formó parte de las conmemoraciones por el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz 2026, en una organización conjunta entre Fundación UNAM, la Dirección General del Deporte Universitario y la Fundación Alfredo Harp Helú para el Deporte.

Al evento acudieron estudiantes, egresados, académicos, trabajadores y público en general, lo que convirtió la carrera en un punto de encuentro para la comunidad universitaria y sus alrededores.

Durante la inauguración, autoridades destacaron el enfoque del evento, no solo como competencia deportiva, sino como un espacio para promover valores y convivencia.

El banderazo de salida estuvo a cargo de Fernando Macedo Chagolla y Dionisio Meade, quienes resaltaron la importancia de fortalecer la cultura de paz a través del deporte.

Fernando Macedo señaló que la participación de este año superó todas las expectativas y subrayó que este tipo de actividades ayudan a generar cohesión social, además de impulsar la recaudación de fondos para apoyar programas universitarios.

La competencia incluyó recorridos de 10, 5 y 3 kilómetros en los circuitos escolar y deportivo, con meta en el Estadio Olímpico Universitario. En la prueba de 10 kilómetros, Yanet Piña Camacho y David Sánchez Ramírez se llevaron el primer lugar en sus respectivas ramas.

En los 5 kilómetros, los ganadores fueron Mónica Baeza Gómez y Sebastián González Brambila, mientras que en los 3 kilómetros destacaron Dulce Alvarado Villafañe y Jorge Ortega Morales.

Al cierre de la jornada también se realizaron premiaciones de concursos de oratoria, fotografía, narrativa, ensayo, video y rap, además de un sorteo en el que se rifó una motocicleta, como parte de las actividades complementarias del evento.