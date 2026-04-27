INE niega que exista conflicto de interés por la participación de Talleres Gráficos de México en la producción de la credencialización

Consejera Carla Humphrey Jordan

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral recibió el informe sobre la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial para el Servicio de Producción de la Credencial para Votar, mismo que concluyó que no hay conflicto de interés ni impedimento legal en la participación de Talleres Gráficos de México.

De igual forma, se estableció que la participación del consorcio al que se le adjudico el contrato, no compromete la seguridad o confidencialidad de los datos personales de la ciudadanía, porque sus funciones están estrictamente limitadas al ensobretado de credenciales para votar en el extranjero.

La precisión se realiza luego de la designació de Arturo Chávez López como Cosejo del máximo Ogáno del Instituto, quien fungia como Director General de Talleres Gráficos de México.

Además, el documento subraya que el INE cuenta con las herramientas, procedimientos y acciones institucionales necesarias para gestionar de manera efectiva los riesgos identificados, y para aplicar con oportunidad, coordinación y seguimiento constante una supervisión permanente del procedimiento, un monitoreo puntual del calendario contractual y una coordinación estrecha entre las áreas responsables.

También, el INE ratificó su compromiso para seguir coadyuvando en los procesos de identificación y localización de personas desaparecidas, ya que es indispensable consolidar de manera conjunta un Sistema Nacional de Búsqueda, eficaz, transparente y legítimo.

La presidenta de la Comisión del Registro Federal de Electores, Consejera Carla Humphrey Jordan, hizo un llamado respetuoso a las entidades federativas que aún no han suscrito convenios de colaboración para que establezcan contacto con el INE y formalicen su participación e integración plena, pues se dio a conocer que hasta la fecha se han suscrito 47 convenios de colaboración con fiscalías generales y comisiones estatales de búsqueda.