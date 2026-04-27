Calendario Pensión IMSS 2026: ¿Se adelanta por megapuente en mayo? Conoce si el pago de tu pensión del IMSS de mayo se retrasará o adelantará (Pexels)

Con el inicio de mayo, conoce si el pago de tu pensión del IMSS se realizará a tiempo o si se retrasará; aquí te compartimos el calendario de pagos.

De manera mensual, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) deposita a sus jubilados el pago de su pensión durante los primeros días del mes, debido a que este únicamente se realiza en días hábiles.

Por lo tanto, el pago de la pensión del IMSS de mayo sufrirá algunas modificaciones en su fecha de depósito; conoce todos los detalles.

¿Se adelanta el pago de la pensión por el festivo del 1 de mayo?

El pago de la pensión del IMSS se retrasará unos días debido a que este únicamente se realiza durante el primer día hábil del mes, por lo que, en caso de que este caiga en día feriado o fin de semana, se recorre la fecha de pago.

De modo que, debido a que el 1 de mayo es considerado inhábil por la Ley Federal del Trabajo (LFT), ya que se conmemora el Día del Trabajo, los pensionados recibirán su pago de mayo unos días después.

¿Cuándo depositan la pensión del IMSS de mayo?

El pago de la pensión del IMSS de mayo se realizará el lunes 4 de mayo, debido a que el 1 de mayo es considerado día inhábil por ser feriado, mientras que el 2 y 3 del mismo mes caerán en fin de semana, siendo también catalogados como inhábiles.

¿Habrá pago doble para los pensionados?

Por otra parte, algunos adultos mayores podrían recibir durante el mes de mayo un depósito doble correspondiente a la pensión.

Quienes podrán recibir una pensión doble en mayo son los adultos mayores que cuenten con su pensión del IMSS y, además, sean beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores otorgada por el Gobierno de México.

Esto se debe a que mayo coincidirá con el pago de la Pensión Adultos Mayores, la cual se realiza cada dos meses y otorga a este segmento de la población $6,400 pesos.

Calendario de pagos de la pensión del IMSS para el resto de 2026

Con el objetivo de que las personas jubiladas puedan prever sus gastos, el IMSS ha compartido su calendario de pagos 2026 para quienes reciben su pensión en esta institución médica; por lo que aquí te compartimos cuáles son los depósitos que restan:

Junio: 1 de junio

1 de junio Julio: 1 de julio

1 de julio Agosto: 3 de agosto

3 de agosto Septiembre: 1 de septiembre

1 de septiembre Octubre: 1 de octubre

1 de octubre Noviembre: 2 de noviembre

2 de noviembre Diciembre: 1 de diciembre