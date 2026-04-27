Exhortan desde Morena a empresas y trabajadores a enfrentar presiones para refrendar T-MEC

CDMX — México debe actuar de manera articulada, empresarios y trabajadores, como factor para enfrentar las presiones para asegurar la firma de renovación del T-MEC, aseveró Pedro Haces, coordinador de Operación Política de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados y líder sindical del CATEM.

El legislador federal puntualizó que el país necesita algo más que negociación. Lo que requiere, destacó, es coordinación interna entre empresarios, trabajadores y gobierno para fortalecer su competitividad.

Y destacó la creciente participación del sector empresarial, que refleja una señalclara: México debe actuar de manera articulada.

“El T-MECno se defiende desde un solo frente.Requiere coordinación entre empresarios, trabajadores y gobiernopara fortalecer la posición de México, porque México no puedecompetir dividido frentea un entorno internacional cada vez más exigente”, expuso a través de un comunicado.

El morenista refirió que en los últimosdías, distintos sectoresempresariales han comenzado a asumir un papel más activo frente a los retos que enfrenta el acuerdo comercial, particularmente en temas de cumplimiento, competitividad y condiciones laborales.

El líder sindical de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) señaló que este momento de diálogo por el acuerdo comercial que está bajo presiones en el para refrendar la sociedad comercial representa una oportunidad para construir una agenda común que permita responder con mayor solidez a los desafíos internacionales.

“No es un tema de empresaso trabajadores por separado. México necesita avanzar como un bloque, no como esfuerzos aislados”, insistió.

El legislador subrayó que el país no puede enfrentar los retos del T-MEC con visiones fragmentadas, sino con una estrategia que articule a todos los sectores involucrados en la economía.

“Cuando hay coordinación, hay fortaleza. Cuando hay división,se pierde competitividad.”

En este contexto, destacóque el papel del sector laboral es clave para garantizar estabilidad, productividad y certidumbre en la relacióncomercial con los socios internacionales.

Asimismo, señaló que estos momentos exigen una visión de largo plazo, donde la cooperación entre sectores sea la base para sostener el crecimiento económico y la presencia de México en el mercado global.

“El reto no es solo mantener el tratado, sino estar a la altura de lo que exige. Con este enfoque,México tiene la oportunidad de consolidar una posición más fuerte en el T-MEC, siempre que logre avanzar con unidad, coordinación y una visión compartida entre todos sus sectores productivos”, aseguró.