Llama López Rabadán a jóvenes a informarse sobre el quehacer de los poderes de la unión.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que la labor de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial impacta en positivo o en negativo a la ciudanía, de ahí la importancia de definir quién la representa, y si se quiere vivir en un país democrático, toca construirlo al lado de los jóvenes.

Al impartir una conferencia magistral sobre liderazgo, participación ciudadana y el panorama actual del país, en el marco de los 50 años del Tecnológico de Monterrey, campus Santa Fe, la legisladora pidió a las y a los jóvenes que se informen y sepan quién es, qué decisiones toman, cómo discursan, cómo debaten, qué defienden, y así sabrán por quién votar.

“Un video viralizado no define a un político; lo define cuántas y qué tipo de iniciativas presenta, en qué gasta los recursos, qué defiende, cuáles son sus límites morales y éticos, cuál es su prioridad ante la adversidad. Deben tener información para así saber por quién votar”, añadió.

La panista mencionó que la manera en la que se interrelacionan los políticos con la ciudadanía, con los jóvenes, con vecinos, con electorado, es a través de las redes sociales, y “lo que necesitamos, como todo en la vida para tomar una buena decisión, es tener información. Y las decisiones en la Cámara de Diputados, por supuesto, son impactantes para tu vida”.

López Rabadán destacó que, en términos económicos, de calidad de vida y democráticos, todo lo que hacen los diputados y los senadores impacta para su vida. Por ello, es necesario que se informen, cuestionen lo que oigan, pregunten y se involucren informándose y siguiendo a las y los políticos, porque “si queremos vivir en un país democrático, nosotros tenemos que construirlo”.

La diputada Kenia López destacó que al vivir en un sistema de partidos si una persona quiere desempeñarse como represente popular --diputada, diputado, senadora, senadora, alcaldesa, alcalde, gobernadora, gobernador, regidora, regidor, síndica, síndico, presidenta o presidente de la República--, lo primero que necesitan es entrar a un partido político, el que les guste.

“Si les gusta un pensamiento ideológico de derecha, de centro, de izquierda, en México tenemos, evidentemente, una distribución de partidos ideológicos, claro que se va a adecuar a la visión ideológica que ustedes tengan”.

Kenia López Rabadán dijo que la Cámara de Diputados está integrada por seis grupos parlamentarios: Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC; “están todas las visiones ideológicas, izquierda, digamos, incluso, una izquierda todavía más radical; centro, una derecha y una derecha todavía más asentada”.

También expuso que una de las facultades más importantes que tienen las diputadas y los diputados es asignar recursos, por lo que es fundamental que su discurso esté alejado de la demagogia y se acerque a las necesidades de la ciudadanía, porque al final sus acciones pueden impactar en el cobro de impuestos o mayores costos en los servicios.

“Tenemos muchos temas que han sacado de manera plural y consciente de que no polarizan sino coadyuvan, como es la reducción de la jornada laboral, al pasar de 48 a 40 horas. Ocho horas menos de trabajo significa ocho horas más para estar en tu casa, cuidar a tus hijos, desarrollarte, ir al gimnasio, aprender otro idioma, venir a la escuela, hacer otra carrera, en fin”, resaltó López Rabadán.

La diputada Kenia López expuso que en tanto mejores, más independientes, más apartidistas y más autónomos sean los consejeros del INE, los resultados de las elecciones estarán más apegados a la realidad.

Ante ello, llamó a las y los jóvenes a seguir a su senador, a su diputado, a alguien de la Corte, a alguien del Consejo General del INE, a alguien de la Presidencia o de la Jefatura de Gobierno. “Estoy convencida de que en cuanto más información tengan ustedes, más posibilidades tendrán de ir, elegir, y convencer a su generación, a sus amigos de ir a votar, porque claramente eso nos va a permitir un escenario futuro”.