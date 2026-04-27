Luisa María Alcalde y Carolina Rangel colocan a las juventudes en el centro del futuro político durante campamento nacional en Nuevo León

Clausura del Segundo Campamento Nacional de Formación Política para Jóvenes de la Segunda Circunscripción Especial

Con un mensaje contundente sobre el papel de las nuevas generaciones en la vida pública del país, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, y la secretaria general, Carolina Rangel, encabezaron la clausura del Segundo Campamento Nacional de Formación Política para Jóvenes de la Segunda Circunscripción, consolidando a las juventudes como una fuerza activa en el presente político de México.

Desde Monterrey, ambos liderazgos marcaron el tono del encuentro: organización, formación y participación como ejes clave para fortalecer el proyecto político en todo el país.

El campamento reunió a 300 jóvenes provenientes de Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, San Luis Potosí, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas, quienes participaron en jornadas intensivas de capacitación en comunicación política, entrenamiento de medios, educación popular y herramientas pedagógicas.

Clausura del Segundo Campamento Nacional de Formación Política para Jóvenes de la Segunda Circunscripción Especial

Durante el cierre, Carolina Rangel subrayó la responsabilidad histórica de las juventudes dentro del movimiento:“La militancia en nuestro partido movimiento es activa y permanente; es necesario que asuman el papel que les corresponde como jóvenes comprometidos con la transformación”.

El encuentro también contó con la participación de figuras relevantes como Citlalli Hernández, Alfonso Durazo, Miguel Torruco, así como legisladores, especialistas en comunicación y creadores, quienes aportaron visión y herramientas para enfrentar los retos políticos actuales.

Más allá de la formación técnica, el campamento dejó un mensaje político claro: las juventudes no son una promesa futura, sino una fuerza organizada que ya incide en el presente, especialmente en entidades donde el movimiento continúa en proceso de consolidación.

Entre entusiasmo y consignas, la dirigencia nacional reafirmó que la organización juvenil será clave en la evolución del proyecto político en México, marcando un paso firme en la construcción de una nueva generación de liderazgos.