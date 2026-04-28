Acusa diputado del PRI presiones de seguros de gastos médicos mayores contra dictamen que les ponían límites

CDMX — El diputado priista Yerico Abramo Masso secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, lamentó que se postergara la votación para regular y poner en orden a las empresas de seguros en materia de gastos médicos mayores, la cual estaba prevista aprobarse este martes.

Sin embargo, expuso tener confianza en que el dictamen sea votado en un periodo extraordinario, al reiterar que existe consenso entre todas las fuerzas políticas para su aprobación.

“Tengo fe que esto se vote antes del 5 de junio. Si no es así, amigas y amigos legisladores, los usuarios seguirán pagando los platos rotos de no tener una legislación avanzada como la que propusimos y como la que ya está lista para ser votada por unanimidad”.

El legislador priista comentó que el dictamen estaba incluido en el orden del día de la sesión de este martes de la Comisión de Hacienda, publicado desde el pasado jueves, para su votación; sin embargo, el diputado Carol Antonio Altamirano, presidente de la instancia legislativa, le informó que las aseguradoras y los hospitales privados solicitaron más tiempo para análisis, pese a que ya existía consenso.

Esto permitirá que continúen incrementos en pólizas, los cuales han oscilado entre 15 y 80 por ciento en los últimos años.

Abramo Masso dijo que ayer el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, indicó que “se encorchaba este dictamen, que no se perdía, que seguía vivo, para poderlo votar en un periodo extraordinario.

“Le doy un reconocimiento al diputado Monreal, porque él ha sido solidario en la construcción de acuerdos, junto con nosotros, para que pueda caminar el dictamen con el aval de todos los partidos”.

Anotó que el documento, construido en 14 meses con aportaciones de todos los grupos parlamentarios, tiene el objetivo de acabar con los excesos de seguros y hospitales en México, que afectan a 14.5 millones de contratos que atienden a 32 millones de usuarias y usuarios.

Reconoció el trabajo conjunto de diputadas y diputados de Morena, PVEM, PT, PRI, MC y PAN en la integración del dictamen.

“Mi reconocimiento a todas y a todos los legisladores que en equipo trabajamos para construir este dictamen. Mi reconocimiento a Ricardo Monreal; a Carlos Puente, del Partido Verde; a Reginaldo Sandoval, del Partido del Trabajo; a Rubén Moreira, del PRI; a Ivonne Ortega, de MC; a Elías Lixa, del PAN y a todas y a todos los que trabajamos en la construcción del dictamen por 14 meses”, expresó.

Detalló que el dictamen busca eliminar prácticas abusivas en el sector, como las “letras chiquitas” en las pólizas, la falta de transparencia en comisiones de agentes y “brokers”, así como la opacidad en las tarifas hospitalarias.

Detalló que la propuesta incluye la obligación de las aseguradoras de informar claramente sus comisiones, establecer portabilidad de seguros para garantizar derechos de antigüedad, especialmente en personas mayores de 60 años, y ofrecer alternativas a este sector poblacional para evitar que pierdan su cobertura.

Asimismo, que hospitales privados transparenten anualmente sus tarifas de servicios médicos y quirúrgicos, con el fin de frenar la inflación médica, la cual afirmó es la más alta en América debido a prácticas oligopólicas.

Agregó que habría portabilidad por los derechos de antigüedad; las aseguradoras tendrían que dar múltiples opciones para personas mayores de 60 años cuando su seguro ya no les convenga lo que hará que se equilibre el mercado y se garantizará que no lo pierdan.

El diputado dijo que actualmente existen diferencias significativas en costos de atención médica dependiendo de si el paciente cuenta o no con seguro, lo que evidencia falta de regulación y genera sobreprecios.

Subrayó que también fortalece a instancias como la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), otorgándoles facultades para sancionar abusos con multas de 500 y hasta 2 mil UMAS (Unidad de Medida de Actualización) a cada ente privado que abuse.

“Hay miles de denuncias mes con mes de los excesos de hospitales privados y de aseguradoras”.