Nayarit informa normalidad en la entidad tras detención de “El Jardinero”

El Gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero (Camila Ayala Benabib)

El Gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, informó que, ante la detención realizada por las Fuerzas Especiales de la Marina y los acontecimientos registrados en la entidad, el estado mantiene condiciones de normalidad, paz y estabilidad en todas sus actividades.

Navarro Quintero indicó que la población se encuentra estable, así como carreteras y casetas, ya que operan con normalidad. Igualmente, las actividades educativas, comerciales, turísticas y sociales se desarrollan de manera habitual y en un ambiente de plena paz.

Asimismo, enfatizó que existe una coordinación estrecha y permanente entre los gobierno federal y estatal, trabajando de manera conjunta para salvaguardar la seguridad, el bienestar y la tranquilidad de los pobladores, así como de los turistas que visitan Nayarit.

“Solicito a la población de nuestro estado y a todas las personas que acuden a nuestra entidad, que tengan la certeza de que encontrarán las garantías necesarias para desarrollar sus actividades con seguridad”, precisó el mandatario nayarita.

Además hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse informado exclusivamente a través de los canales oficiales e institucionales, reiterando que la información será comunicada con total transparencia, veracidad y responsabilidad.

Miguel Ángel Navarro finalizó puntualizando que continuará trabajando de manera coordinada para preservar la tranquilidad, en coordinación con los objetivos del Gobierno Federal y del estatal.