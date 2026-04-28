Mario Delgado: más de 300 mil nuevos espacios educativos, abren oportunidades de desarrollo

Mario Delgado El secretario de educación, Mario Delgado impartió la conferencia magistral “La política educativa del Estado mexicano” a estudiantes, nacionales y extranjeros, de la maestría en Seguridad Nacional, en el Colegio de Defensa Nacional

Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), sostuvo que con la creación de más de 367 mil nuevos espacios educativos en educación media superior y superior en la presente administración se abren nuevas oportunidades de desarrollo y crecimiento para las y los jóvenes del país.

Precisó que con el inicio de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se han creado más de 124 mil nuevos lugares en Educación Media Superior y 243 mil espacios en Superior.

Al impartir la conferencia magistral “La política educativa del Estado mexicano” a las y los estudiantes, nacionales y extranjeros, de la maestría en Seguridad Nacional, en el Colegio de Defensa Nacional, comentó que dicha cifra se ha alcanzado gracias a la construcción de 47 nuevos bachilleratos, 92 ampliaciones, 39 reconversiones, 108 telebachilleratos y próximamente 53 planteles del Bachillerato Nacional Margarita Maza, con lo que al cierre de 2026, serán más de 200 mil nuevos espacios en preparatoria.

En Educación Superior, dijo, en el mismo periodo se han creado más de 243 mil nuevos espacios y el objetivo de alcanzar el 55% de cobertura hacia el 2030.

La meta sexenal, abundó, es crear 330 mil nuevos espacios, de los cuales 150 mil en 30 nuevas sedes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC); 25 mil en 10 nuevos planteles de la Universidad de la Salud (US); 40 mil en 50 nuevas sedes de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez (UBBJ); 85 mil en el Tecnológico Nacional de México (TecNM) y 30 mil en el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Delgado Carrillo recordó que a través del programa La Escuela es Nuestra (LEEN), en 2026 se destinan 26 mil millones de pesos para dignificar más de 75 mil escuelas, en beneficio de 8.5 millones de estudiantes. Desde el año pasado, el programa también incluye a planteles de Educación Media Superior.

Todo ello, reafirmó, es para garantizar el objetivo de la presidenta Sheinbaum Pardo, en el sentido de que “la educación es un derecho y no un privilegio”, de ahí, que en el presente sexenio se entregarán 129.5 millones de becas para estudiantes de todos los niveles educativos, incluyendo las Becas Gertrudis Bocanegra, Universal Rita Cetina, Universal Benito Juárez de Educación Media Superior y Jóvenes Escribiendo el Futuro de Educación Superior.

A las y los estudiantes les dijo, además, que a través de la estrategia nacional “Vive saludable, vive feliz” se ha eliminado la comida chatarra y bebidas azucaradas en el 86% de las escuelas de todo el país, y personal de la Secretaría de Salud, del IMSS y del DIF han valorado a 10.3 millones de estudiantes en más de 79 mil escuelas primarias públicas y brigadas educativas locales que siguen recorriendo el país evaluando peso, talla, salud bucal y salud visual de las infancias.

Respecto al nuevo modelo “Mi derecho, mi lugar”, de ingreso a educación media superior en el valle de México, dijo que en 2025, más de 272 mil aspirantes eligieran de manera directa dónde estudiar, el 97.4% quedó dentro de sus primeras tres opciones, muy por encima del sistema Comipems, que registraba un 49%.

Este año, más de 307 mil aspirantes ya se registraron, y se han sumado 18 estados a esta estrategia de política educativa que busca garantizar el derecho a la educación en el nivel medio superior.

Recordó que recientemente se presentó la guía “El ABC de las emociones”, como parte de la Estrategia Nacional de Atención a la Salud Mental para las y los Jóvenes, ya que se concibe la educación como una experiencia de vida significativa “vamos a entregar seis millones de guías a jóvenes de 14 a 18 años, 678 mil a maestras y maestros de tercero de secundaria y bachillerato, y 10 millones a madres, padres y personas cuidadoras”, indicó.