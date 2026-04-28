Homologación de sanciones contra Feminicidio en todo el país ya es constitucional

Movilizaciones para exigir justicoa contra feminicidios (Archivo/Cuartoscuro)

Criterios para acreditar el delito — El Senado declaró la validez de la reforma constitucional en materia de feminicidio, tras confirmarse el aval de 27 congresos estatales, con lo que se alcanza la mayoría requerida.

El punto central de esta reforma radica en cerrar la brecha normativa entre estados y homologar criterios, tipificaciones y sanciones en todo el país.

Hasta ahora, el delito de feminicidio ha sido regulado de manera desigual en los códigos penales locales, con diferencias en definiciones, agravantes y penas, lo que ha generado problemas en la investigación, judicialización y sanción de estos crímenes.

Con esta reforma, el Congreso federal podrá establecer un marco jurídico único que obligue a las entidades a armonizar sus legislaciones, lo que abre la puerta a:

* Criterios homogéneos para acreditar el delito

* Protocolos de investigación más claros

* Mayor coordinación entre fiscalías

* Reducción de la impunidad derivada de vacíos legales

Durante la sesión, la Mesa Directiva informó que se recibieron los votos aprobatorios de legislaturas de entidades como Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Guanajuato, Estado de México, Oaxaca, Veracruz, Yucatán y la Ciudad de México, entre otras, sumando un total de 27 congresos locales.

Tras el escrutinio, se confirmó que se cumplía con la mayoría de las legislaturas estatales exigida por la Constitución para validar una reforma constitucional.

En consecuencia, las y los senadores realizaron la declaratoria formal de validez, con lo que el decreto fue remitido al Diario Oficial de la Federación para su publicación y entrada en vigor.

La Crónica de Hoy 2026