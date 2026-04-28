Acusa Senado “desacato político” de gobernadora de Chihuahua, da vista a la FGR

Senado (Graciela López Herrera)

Luego de que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, desairó la reunión de trabajo a la que estaba convocada, la mayoría oficialista acusó “desacato político” de la mandataria por lo cual el Senado dará paso a la Fiscalía General de la República para que deslinde responsabilidades penales en el caso de los agentes de la CIA que presuntamente participaron en un operativo para desarticular un narco laboratorio en esa entidad.

Senadores de Morena y sus aliados, reconocieron que no existen facultades para aplicarle alguna sanción o castigo a la mandataria por desdeñar a esta Cámara.

Sin embargo, advirtieron que la FGR agotará las investigaciones y en caso de encontrar elementos que presuman un delito, podrían llegar a solicitar el Juicio de desafuero o procedencia, de Maru Campos y del exfiscal, Cesar Jauregui.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ignacio Mier, acusó “desacato político” de la mandataria y recalcó que ahora las investigaciones y responsabilidades corresponderá deslindarlas a la FGR.

“Tiene que agotarse la investigación, en su caso judicializarse el asunto y una vez que esté judicializado se revisará lo que procede, pero no podemos anticipar, ahora ya hay una admisión pública de responsabilidad y ya corresponderá a la fiscalía determinar el alcance de esa confesión pública y posteriormente a la instancia judicial, nosotros no podemos y yo no podría anticiparlo (…) Lo consideramos solamente un desacato político, así en el terreno político institucional”, recalcó

Mier indicó que la Cámara Alta no creará ninguna comisión de seguimiento del caso y todo lo dejará en manos de la FGR, quien de hecho ya abrió una investigación sobre ese tema.

Maru Campos estaba convocada para este martes a las 11 horas ante las comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad para explicar lo relacionado a la presencia de los agentes de la CIA n operativos de seguridad en esa entidad l que a consideración del oficialismo violentó la soberanía del país y la Ley de Seguridad Nacional.

A su vez, senadores como Lucia Trasviña, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del senado, ante quienes estaba citada la gobernadora, dijo que por el momento no hay la intención de destituir a la mandataria o ir por la desaparición de poderes en ese estado, aunque no lo descartó.

También, el morenista, Saúl Monreal, reconoció que no hay modo de castigar a la mandataria, porque no existe reglamento o ley que pudieran aplicarle, sin embargo, insistió que ha violado una y otra ley, por ejemplo, que como estado no tiene facultades para investigar delitos federales como el narcotráfico.

También los aliados de Morena consideraron un error político al menos el desdén de la gobernadora Campos.

“El que nada debe, nada teme, era conveniente que viniera a dar una explicación ante el Senado de la República, yo creo que se equivocó, ella debió haber venido. Yo no la estoy inculpando pero creo que era conveniente que ella viniera e informara lo que sucedió o de lo que ella tiene conocimiento o de lo que tiene información”, expresó el coordinador del PVEM, Manuel Velasco