Respalda PAN ausencia de Maru Campos en Senado; pide mismo trato para mandatarios de Morena

Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, expresa la solidaridad del blanquiazul a Maru Campos (Daniel Augusto/Cuartoscuro)

Caso Chihuahua — La dirigencia nacional del PAN respaldó la decisión de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, de no acudir al Senado de la República para discutir la presencia de agentes de la CIA en operativos antidrogas en esa entidad y recalcó que México no quiere confrontación.

“México y Chihuahua no esperan confrontaciones políticas” , recalcó

El panismo encabezado por Jorge Romero, aseveró que caso de que Campos Galván decida acudir en su momento al Senado, el partido apoyará la decisión luego de que concluyan las diligencias para esclarecer los hechos relacionados con esta investigación.

El PAN adelantó que, una vez concluidas las diligencias de investigación, respaldará la decisión de la gobernadora si decide presentarse ante el Senado.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la dirigencia del PAN reconoció “la determinación” de la Gobernadora quien aseveró que privilegiará el envío de información a las autoridades correspondientes antes de acudir a otras instancias así como la creación de una Unidad Especializada para la Investigación de esos hechos donde perdieron la vida cuatro personas entre ellos dos agentes de la CIA.

El blanquiazul fustigó al oficialismo y Morena por no reconocer el desmantelamiento de un enorme narco laboratorio y en vez de ello tienen en marcha una estrategia de golpeteo político, pues la realidad—agregó—es que no les importa la soberanía de país.

“En Chihuahua se desmanteló uno de los narcolaboratorios más grandes del país. En lugar de reconocerlo, el gobierno federal y Morena optaron por atacar a quien sí actuó”, reviró

En Morena “no les preocupa la soberanía, les incomoda el golpe al crimen” y que haya gobiernos que sí enfrentan a los delincuentes".

En ese sentido , el panismo contraatacó y recordó todos los narco gobernadores que tienen en Morena pero acusó que en esos casos no hay exigencias ni llamados.

“Solo hay silencio cómplice y hasta defensa cínica”, sostuvo la dirigencia del PAN

En ese sentido, recordó a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, a quien le cancelaron la visa en medio de señalamientos por vínculos criminales.

La Crónica de Hoy 2026