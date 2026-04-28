Reconocen diputados a la Federación Mexicana de Futbol por organización del Mundial 2026, a 44 días de inauguración

A 44 días del arranque de la Copa del Mundo FIFA-2026, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, entregó un reconocimiento a Mikel Arreola Peñalosa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, por la organización de la justa deportiva.

La legisladora panista que el Mundial tiene el recordatorio de que, por encima de cualquier diferencia, somos un país que encuentra identidad en el futbol. Y le deseó éxito a la selección mexicana un reconocimiento al presidente de la Federación Mexicana.

1“Te agradecemos tu presencia en esta representación nacional. Veremos un país distinto, como ocurre en cada Mundial. Vamos a tener días de enorme emoción, de esperanza, de expectativa, y de unión como mexicanas y mexicanos”, dijo la diputada, quien destacó que los

500 legisladores y legisladoras son parte de los 134 millones de mexicanos que confiamos en la selección en que hará un gran papel y que entusiasma enormemente los días que están por venir.

“Al hacer un reconocimiento a Mikel Arriola Peñalosa, lo hacemos también a la Federación de Mexicana de Fútbol y, sobre todo, a los jugadores de nuestra selección mexicana. “Enhorabuena, en ustedes va nuestra ilusión, nuestra esperanza como nación. Que tengan todo el éxito, y muchas felicidades”.

El reconocimiento lo suscriben la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Kenia López Rabadán (PAN), así como la vicepresidenta y los vicepresidentes Paulina Rubio Fernández (PAN), Sergio Carlos Gutiérrez Luna (Morena) y el diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué (PVEM).

López Rabadán agradeció a Mikel Arreola su presencia, toda vez que se está a 43 días de que inicie el evento más importante de fútbol en el mundo. “Seguramente están al cien en temas de gestión y organización y por eso es que agradecemos que hayan tenido este espacio para acudir a la Cámara de Diputados”.

La presidenta de la Cámara de Diputados expuso que el fútbol mexicano, con sus enormes complejidades, en las próximas semanas tendrá un gran reto, pero, sobre todo, un gran privilegio.

“Convocar a la esperanza de nuestro país, de todo nuestro México, veremos un país distinto como ocurre en cada mundial. Vamos a vivir días de enorme emoción, de esperanza, de expectativas, pero, sobre todo, de grandes días de unión como mexicanos”, resaltó la legisladora.

Apuntó que pocas veces como en el Mundial tenemos un recordatorio tangible de que, por encima de cualquier diferencia entre las y los mexicanos, somos un país unido con un solo corazón que late a favor de nuestra selección.

Mikel Arriola Peñalosa dijo que recibe este reconocimiento con profunda gratitud y con un gran sentido de responsabilidad a nombre de los clubes, directivos, jugadoras, jugadores y millones de aficionados que hacen del fútbol mexicano el deporte más popular de México.

Agregó que México es el segundo país en el mundo con más aficionados al fútbol respecto a su población, sin contar a los 60 millones de aficionados que se tienen en Estados Unidos; sin duda, somos el país más futbolero del mundo.

Indicó que las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey se han preparado para recibir a los equipos de futbol, en la que se espera una derrama económica de alrededor de los tres mil millones de dólares, se proyecta la creación de 24 mil empleos y un aumento del 44 por ciento de visitantes internacionales.

En conclusión, comentó que el próximo Mundial detonará la economía de las ciudades, consolidará a México como actor clave en la organización de eventos grandes globales. Asimismo, anticipó que México será sede en 2031 del Mundial Femenil, lo que refleja que nuestro país es la nación número siete en el ranking de la FIFA.

El comisionado presidente hizo entrega simbólica de playeras de la Selección Nacional de México que usaron en 1986, como muestra de reconocimiento y promoción del deporte nacional, a las y los integrantes de la Mesa Directiva.

Al evento asistieron su esposa, Jimena Galindo y su hijo Santiago Arreola; el director general de Competiciones, Operaciones y Desarrollo de la FMF, Francisco Iturbide; el director general de Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas de la FMF, Isidro Chávez Castillo; la jefa de la Oficina del Comisionado, Lorena Mac Farland; el gerente de Comunicación de la FMF, Homero Reyes, Santiago Ramos Millán, y Olga Zorrilla de Ramos.