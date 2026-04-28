Sectur anuncia inversiones por 150 millones de dólares en proyectos turísticos

Durante el arranque del Tianguis Turístico México 2026, la titular de la Secretaría de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, informó el inicio de una inversión de 150 millones de dólares en proyectos turísticos, como parte de una estrategia nacional para fortalecer el sector.

El anuncio se realizó en el foro “Financiamiento e inversión en el sector turístico en México: política pública y alianzas para impulsar su desarrollo”, donde la funcionaria destacó que esta inversión forma parte de una cartera más amplia contemplada dentro del Plan México, que asciende a 42 mil 452 millones de dólares.

Durante su intervención, Rodríguez Zamora aseguró que estas inversiones marcan una nueva etapa para el turismo en el país, al generar beneficios no solo económicos, sino también sociales. Señaló que el objetivo es impulsar el desarrollo regional, crear empleos y abrir oportunidades para miles de familias que dependen de esta actividad.

En cuanto a la distribución de los proyectos, explicó que diez entidades concentran la mayor parte de las inversiones: Quintana Roo, Nayarit, Jalisco, Baja California Sur, Guerrero, Nuevo León, Hidalgo, Baja California, Sonora y Yucatán, con montos que van desde los mil 300 hasta los 8 mil 300 millones de dólares. No obstante, indicó que el resto del país también cuenta con proyectos, lo que refleja una participación amplia en el crecimiento del turismo.

En el mismo evento, diversas aerolíneas dieron a conocer nuevas rutas para fortalecer la conectividad aérea. Aeroméxico anunció la apertura de rutas internacionales para 2025 y 2026, además de consolidar el vuelo entre la Ciudad de México y Barcelona como una ruta permanente.

Por su parte, Mexicana de Aviación informó que iniciará operaciones hacia Acapulco en junio, junto con otras cuatro rutas adicionales, alcanzando un total de 19 destinos. En tanto, Viva dio a conocer nuevas rutas nacionales hacia Colima y Saltillo, así como internacionales hacia Cartagena y Medellín desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

A su vez, Volaris anunció la apertura de 35 nuevas rutas para 2026, con lo que alcanzará un total de 259 rutas en su red, fortaleciendo significativamente la conectividad tanto nacional como internacional.

Durante el foro también se presentaron herramientas para facilitar la inversión en el sector, como la Guía de Inversión Turística, desarrollada en colaboración con ONU Turismo y CAF, además de una cartera de proyectos estratégicos y un decálogo enfocado en promover inversiones sostenibles.

Las autoridades destacaron que estas acciones buscan consolidar a México como un destino competitivo a nivel global, mediante una estrategia que combina inversión, infraestructura y sostenibilidad para el crecimiento del turismo en los próximos años.