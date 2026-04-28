Harfuch destaca que captura de “El Jardinero” fue operación “íntegramente nacional”

Autoridades arriban a la conferencia de prensa en la que se informó sobre las detenciones Audias Flores "El Jardinero" y César N "Güero Conta" (Galo Cañas Rodríguez)

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este martes que la captura de Audías Flores Silva, alias “El Jardinero”, uno de los principales líderes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue una operación ejecutada “íntegramente” por autoridades federales.

“Esta operación se trató de un operativo íntegramente ejecutado por autoridades mexicanas”, destacó el funcionario en conferencia de prensa, donde dio detalles de la detención del presunto jefe criminal en Nayarit, ejecutada en la víspera por fuerzas especiales de la Secretaría de Marina, con apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR) y la propia Secretaría de Seguridad.

Asimismo, enfatizó sobre la total autoría por parte de México del operativo, al detallar que, aunque existió intercambio de inteligencia con Estados Unidos, la ejecución en campo correspondió exclusivamente a autoridades mexicanas.

“Esta acción se realizó en el marco del entendimiento vigente con el gobierno de los Estados Unidos y sus distintas agencias, es decir, siempre bienvenido el intercambio de información suscrito en estricto apego al respeto de nuestra soberanía y jurisdicción territorial”, agregó Harfuch.

Por su parte, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, indicó que estas capturas representas una “desestabilización significativa” para la cadena de suministros del CJNG.