Embajador de la Unión Europea en México destaca el mejor momento de las relaciones mutuas

El secretario Roberto Velasco junto al embajador de la Unión Europea, Francisco André

Tras la gira de trabajo del canciller Roberto Velasco en Bruselas, sede de la Unión Europea, Francisco André, embajador de la Unión Europea en México destacó que esa visita permitió la asociación estratégica entre México y la Unión Europea.

En especial, destaca la firma del Acuerdo Global Modernizado que abrirá aún más las oportunidades para seguir creando prosperidad compartida, pues eliminará prácticamente todos los aranceles a las exportaciones agroalimentarias mexicanas, ampliará la protección de productos mexicanos en Europa mediante Indicaciones Geográficas y fortalecerá la innovación, impulsando sectores tecnológicos de vanguardia.

Con el acuerdo vigente desde el año 2000, se logró cuadruplicar el comercio bilateral, y con esta modernización se ampliarán las oportunidades para las pequeñas y medianas empresas y se reforzará el compromiso con el desarrollo sostenible, aseguró el embajador André.

El embajador señaló que México y la Unión Europea se acercan con cada encuentro y cada proyecto compartido, reflejando la sintonía entre mexicanos y europeos, así como nuestro compromiso con el bienestar de ambas sociedades.

Del mismo modo, apunto que en la visita del canciller mexicano a la Unión Europea, sostuvo importantes encuentros con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, la Alta Representante para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, y la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, entre otros. También se reunió con sus homólogos de dos Estados miembros de la Unión Europea: España y Bélgica.

Las autoridades de la Unión Europea transmitieron al canciller Velasco la relevancia de México para Europa en múltiples dimensiones: como aliado político y económico, y como socio global con un gran prestigio internacional.

Por lo que esta visita permitió reforzar la asociación estratégica, sentó bases sólidas para nuestro trabajo conjunto en los próximo meses años. La relación entre México y la Unión Europea está construida sobre el respeto, la amistad, la confianza, y se caracteriza por resultados concretos y mutuamente beneficiosos.