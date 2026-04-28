ADN mexicano, en el corazón de las misiones Artemis de la NASA

El ingeniero Luis Adolfo Saucedo, es Subdirector de los módulos de tripulación y servicio de la nave Orion y responsable del soporte vital, navegación y escudo térmico del programa Artemis (Archivo)

Esencia azteca — El programa Artemis con la nave Orión de la NASA, en el que participan agencias internacionales como la ESA de Europa y la JAXA de Japón, también cuenta desde su concepción en la década de los 2000, ADN mexicano, con ingenieros que son claves en la operatividad de los sistemas de soporte de vida en el espacio y escudos térmicos, en la supervisión de avances con tecnología para aterrizajes y en la efectividad de los nuevos trajes espaciales, además de sumarse al programa de alimentación con comida deshidratada, entre otros factores que se van actualizando con miras al ambicioso alunizaje que se tiene agendado para el 2028 y donde la meta es establecer una base en el Polo Sur de la Luna.

El programa de la nave espacial Orión tuvo sus inicios a principios de la década de 2000, al ser seleccionada formalmente por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) en 2006 como parte del programa Constellation, y pese a que éste se canceló en 2010, el diseño de la nave Orión sobrevivió y fue reorientado para el programa actual Artemis, que desde 2017 se mantiene como uno de los más ambiciosos y con potencial de alcanzar las metas marcadas como es un nuevo aterrizaje en la Luna y evaluar las posibilidades de habitarla.

Para este ambicioso proyecto la NASA eligió a agencias que llevan a cabo colaboraciones en la Estación Espacial Internacional (EEI), como la europea y la japonesa, pero además se seleccionó a ingenieros de varias naciones, entre ellos mexicanos encabezados por el jalisciense, Luis Adolfo Saucedo, quien llegó a Estados Unidos para estudiar en la Universidad de Houston y posteriormente se integró a la NASA como becario, para convertirse en uno de los hombres clave de la misión Orión y del programa Artemis.

Luis Adolfo Saucedo, originario de Guadalajara, migró a EU a los 18 años para estudiar y centrar su carrera en la agencia espacial, posteriormente a los 21 años se integró a la NASA como becario y que desde entonces no se despegado de los programas espaciales.

Astronautas del Artemis II, durante la prueba de alimentos deshidratados en un laboratorio de la NASA (NASA)

El ascenso vertiginoso de este mexicano le ha valido para ocupar su actual cargo como Subdirector de los módulos de tripulación y servicio de Orion, desde donde coordina un equipo con más de 100 personas que se encargan de diseñar e integrar sistemas críticos como el soporte vital, la navegación y el escudo térmico, además de coordinar las pruebas de seguridad para la misión tripulada Artemis II.

PUNTOS CLAVES

Entre las responsabilidades de Saucedo destacan el de liderar el diseño e integración de sistemas críticos del módulo de tripulación; supervisar los sistemas de soporte vital, como producción de aire respirable, manejo de agua potable y eliminación de residuos; garantizar la seguridad térmica con el funcionamiento del escudo de protección durante el reingreso a la atmósfera terrestre y coordinar pruebas de vuelo y resolver fallos técnicos para asegurar la supervivencia de la tripulación en el espacio profundo.

En sus tareas Saucedo ha intercambiado experiencias con personalidades como Howard Hu, director del programa Orion; Charlie Blackwell-Thompson, directora de lanzamientos de Artemis y Nujoud Merancy, jefa de la Oficina de Planificación de Misiones de Exploración.

En el programa Artemis otros mexicanos aportan su experiencia, lo que ha sido clave en los programas de la NASA, en particular de la nave Orion y programa Artemis como Edward González, un Ingeniero de ascendencia mexicana que se encargó de entrenar a los astronautas del Artemis II y a los controladores de vuelo en el Centro Espacial Johnson.

Para el 2028 se tiene programado que pasajeros de la misión Artemis IV realicen un alunizaje en el satélite de la Tierra (Archivo)

ACERO

Otro connacional de origen español es Carlos García Galán, Ingeniero que encabeza la integración del Módulo de Servicio Europeo de la nave Orion. A este grupo se integra Katya Echazarreta, una ingeniera que voló para la empresa Blue Origin y que ha apoyado a otros de sus colegas mexicanos que trabajan en proyectos de la NASA como la misión Orion.

Otro mexicano que ha sido clave en los programas espaciales y que abrió camino para enaltecer el nombre de México es Rodolfo Neri Vela, el primer astronauta azteca que ha brindado asesoría y seguimiento cercano a los desarrollos de la misión espacial de la NASA.

En lo que respecta a empresas mexicanas que aportan material para misiones de la NASA como el programa Artemis, destaca la empresa Frisa Aerospace, con más de 50 años en el mercado, lo que la consolida como un proveedor confiable para la industria aeroespacial mundial con sede en Santa Catarina, Nuevo León, y que produce acero forjado de alta complejidad para los motores de lanzamiento RS-25 del cohete Space Launch System (SLS).

Frisa utiliza materiales especializados como aleaciones de níquel, titanio y acero, diseñados para soportar condiciones extremas de alta temperatura y resistencia.

COMIDA

La empresa mexiquense Vidalis, encabezada por el ingeniero Enrique Álvarez y su esposa Laura Moreno, han participado en las recientes misiones del Artemis II con alimentos deshidratados (Especial)

Uno de los puntos vitales para los tripulantes de la Orion es la alimentación, en la que ha participado la empresa mexiquense Vidalis, encabezada por el ingeniero Enrique Álvarez y su esposa Laura Moreno MacDonald, originarios de Tenango del Valle, Estado de México ha sido reconocida por desarrollar tecnología de deshidratación de alimentos para misiones espaciales de la NASA, donde es factor esencial es que desarrollaron una técnica de deshidratación que permite a los alimentos conservar sabor, textura y nutrientes, con una vida de caducidad hasta por 100 años o de 10 días de misión espacial sin necesidad de que sean refrigerados, y para estas travesías espaciales los alimentos están diseñados para ser ligeros, seguros y que puedan rehidratarse con agua potable dentro de la misma cápsula.

El equipo desarrolló productos deshidratados y liofilizados que incluyen frutas (piña, mango, guanábana, tuna), verduras, sopas instantáneas con pollo y camarón, así como con proteínas con carne de res, cerdo, pescado y charales.

Este matrimonio de ingenieros mexiquenses comenzó su investigación y trabajos de deshidratación de alimentos en 2008 y lo perfeccionó para patentarlo en 2016. Sus alimentos deshidratados han sido probados en misiones simuladas de Marte, incluyendo pruebas en cuevas en Cantabria, España. Asimismo, trabajan en colaboración con la UNAM y el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMEcyt).

PRÓXIMAS MISIONES

Bolsas para dormir de los triplulantes del Artemis II (NASA)

Luego del éxito que representó la misión Artemis II, que completó su vuelo sobre la orbita lunar el pasado 10 de abril, la NASA ya tiene agendadas sus próximas misiones, entre las que destacan para el 2028 el regreso del ser humano a la superficie de la Luna.

• Artemis III, para mediados del 2027, alista vuelo en la órbita terrestre baja para probar el acoplamiento de la nave Orion con los sistemas de aterrizaje (HLS) de SpaceX y Blue Origin, donde uno de los puntos es someter a pruebas los nuevos trajes espaciales.

• Artemis IV, tiene programado para inicios del 2028 el regreso oficial a la superficie lunar, con el primer alunizaje tripulado desde la era Apolo, donde se tiene programado llevar a la primera mujer y a la primera persona de color al polo sur de la Luna.

• Artemis V: Para finales del 2028 se tiene previsto continuar con la exploración de la superficie de la Luna y comenzar el despliegue de infraestructura para una presencia humana sostenible.

UN MEXICANO AL ESPACIO

De acuerdo con los programas espaciales de la NASA, para que un astronauta mexicano llegue a la Luna, la Agencia Espacial Mexicana (AEM) tendría que negociar una plaza en específico dentro de los acuerdos de intercambio de tripulación de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, tal como lo hizo Canadá con la misión Artemis II para tener un cupo en la nave Orion.

Sin embargo, por el momento no hay alguna estimación futura de un astronauta mexicano en alguna de las misiones espaciales, ya que el talento de los connacionales es fundamental en la infraestructura que comprende los sistemas vitales de las misiones espaciales.

La Crónica de Hoy 2026