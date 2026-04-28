Autoriza Senado ingreso de casi un centenar de tropas de EE.UU a México; capacitarán a marinos mexicanos

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En medio de la polémica por la presencia de agentes de la CIA en operaciones de seguridad en Chihuahua, el Senado autorizó el ingreso a territorio nacional de elementos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, con la finalidad de participar en dos ejercicios de adiestramiento especializado en el centro y sureste del país.Con ello, 96 elementos de las fuerzas armadas de Estados Unidos, participarán en capacitación y adiestramiento a corporaciones mexicanas, entre ellas la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR).

73 elementos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, participarán en el “Ejercicio Multinacional Anfibio FÉNIX 2026” que se llevará a cabo del 8 al 30 de mayo de 2026 en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina en San Luis Carpizo, Campeche.

El ingreso de dichos efectivos se realizará de forma escalonada. El 6 de mayo de 2026 arribarán 13 elementos del Cuerpo de Infantería de Marina a través de vuelo comercial.

El día 10 del mismo mes y año ingresarán 20 elementos del Segundo Batallón de Asalto Anfibio, con armamento y equipo militar a bordo de una aeronave tipo C-130 “Hércules” de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

El día 17 del mismo mes y año llegará el contingente más numeroso: 40 elementos de la Tercera Compañía de la Fuerza de Reconocimiento, también con armamento y equipo militar a bordo de otra aeronave C-130.

Otros 23 elementos del Equipo 8 de los Navy SEAL’s de la Armada de los Estados Unidos, participarán en el adiestramiento denominado “Evento SOF 4, Fortalecer la capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales”, que se llevará a cabo del 1 de agosto al 15 de octubre de 2026, en Campeche, Estado de México, Hidalgo y la Ciudad de México.

El segundo bloque de 23 elementos de los Navy SEALs de la Armada de Estados Unidos permanecerán en México del 1 de agosto al 15 de octubre de 2026, y sus actividades se realizarán principalmente en Campeche, con sedes adicionales en el Estado de México, Hidalgo y la Ciudad de México.

La aeronave que trasladará al personal del Equipo 8 ingresará al país el 1 de agosto de 2026 por el Aeropuerto Internacional de Toluca, estado de México “Licenciado Adolfo López Mateos”, y retornará a Estados Unidos únicamente con su tripulación una vez desembarcado el personal y su equipo. El objetivo del ejercicio es fortalecer las capacidades de las fuerzas de operaciones especiales mexicanas mediante el intercambio de tácticas, técnicas y procedimientos en áreas como combate urbano, intervenciones rápidas y operaciones especiales.