México lanza Sistema Nacional de Información sobre Niñas, Niños y Adolescentes

. El SINNNA contará con más de 137 indicadores para monitorear salud, educación y protección de la niñez..

Con el foro “Sistemas de Información sobre Niñas, Niños y Adolescentes: Medir y contar para proteger, sistemas para transformar”, la vicecoordinadora de Vinculación Parlamentaria del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Gabriela Jiménez Godoy, encabezó el lanzamiento del Sistema de Información Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes (SINNNA), una plataforma clave para visibilizar y garantizar los derechos de la infancia en México.

La legisladora subrayó que el cuidado de niñas, niños y adolescentes es una prioridad nacional y reconoció el compromiso del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para asegurar que este sector crezca con bienestar, paz y pleno acceso a sus derechos. “Estamos dando un paso histórico. Por primera vez, este sistema es una realidad y permitirá conocer con claridad la situación de nuestras infancias para actuar de manera efectiva”, afirmó.

El SINNNA funcionará como un gran mapa digital que integra información estratégica para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, fortaleciendo la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, especialmente en zonas con mayores rezagos. La plataforma contará con más de 137 indicadores, con proyección a superar los 300, para dar seguimiento a derechos fundamentales como salud, educación, seguridad social, no discriminación y participación.

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Lorena Villavicencio Ayala, secretaria ejecutiva del SIPINNA, destacó que este sistema representa la materialización de un mandato legal pendiente desde hace una década, colocando a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos en el centro de la política pública nacional. Por su parte, Fernando Galicia Hernández, director de Políticas e Información del SINNNA, explicó que la herramienta permitirá identificar problemáticas como embarazo adolescente, trabajo infantil, violencia, situación de calle, discapacidad y condiciones de la niñez indígena.

En el foro participaron también representantes de dependencias federales y del INEGI, consolidando al SINNNA como el principal instrumento de política pública para el monitoreo y garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes en México.