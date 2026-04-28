Diputado Gabriel García encabeza demanda para la regulación de mototaxis

Movilización de mototaxis

El Diputado Federal Gabriel García Hernández se reunió con más de 2,700 unidades de mototaxi que se movilizaron a las afueras de la Cámara de Diputados para exigir la regularización del Transporte de Barrio mediante una iniciativa de ley que reconozca sus derechos laborales, sociales y económicos.

La movilización estuvo respaldada por 250,000 firmas ciudadanas, entregadas formalmente como muestra del apoyo social a este sector que diariamente brinda servicio de movilidad a miles de personas en comunidades donde el transporte público tradicional no llega.

El objetivo del encuentro fue escuchar las demandas planteadas y dar cauce institucional a la propuesta, por ello, se presentó el Plan de Justicia para el Transporte de Barrio, integrado por 12 puntos, que busca avanzar hacia la regularización del sector y garantizar condiciones dignas para quienes prestan este servicio. Entre las principales propuestas se encuentran:

• Acceso a la seguridad social

• Acceso a crédito

• Acceso a vivienda

• Posibilidad de aseguramiento

• Capacitación y profesionalización

• Integración a la economía popular

El diputado explicó que, durante sus recorridos casa por casa, distintos operadores del transporte de barrio le compartieron denuncias sobre la supuesta manipulación política del sector, señalando que con frecuencia “solamente se acuerdan de ellos cuando hay que ir a una movilización política, aquí no”.

Ante ello, Gabriel García afirmó que asumió personalmente el compromiso de fungir como enlace entre los mototaxistas y las autoridades, para asegurar que sus demandas sean escuchadas y atendidas por las instancias correspondientes.

Durante la conferencia de prensa posterior a la reunión, operadores del sector señalaron que la movilización no sólo busca su reconocimiento, sino también mejorar el servicio que brindan a miles de usuarios todos los días, especialmente en zonas donde otras opciones de transporte son limitadas.

Asimismo, denunciaron que el gremio ha sido objeto de discriminación y estigmatización, pese a la función social que desempeñan en la movilidad comunitaria.

“Merecemos derechos y merecemos reconocimiento”.

Los representantes del transporte de barrio reiteraron que el respaldo de 250 mil firmas ciudadanas refleja el apoyo de usuarios, trabajadores y familias que consideran indispensable avanzar hacia un marco legal que reconozca y regule esta actividad, garantizando seguridad, orden y derechos para quienes dependen de ella.