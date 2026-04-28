Diputados de Relaciones Exteriores urgen a protección contra violencia digital; aprueban dictamen

CDMX — Diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores urgieron a legislar sobre temas de protección a usuarios contra la violencia digital, además de que dieron la bienvenida al nuevo secretario técnico de este grupo de trabajo.

En el marco de la Décima Reunión Ordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, Pedro Haces Barba participó en los trabajos de seguimiento a la agenda internacional de México, así como en la revisión de diversos temas diplomáticos y de protección consular.

El legislador subrayó que el fortalecimiento técnico y la coordinación institucional son elementos clave para dar seguimiento efectivo a la política exterior desde el ámbito legislativo.

“México necesita instituciones que funcionen con coordinación, experiencia y responsabilidad”, dijo el legislador al respaldar la designación del nuevo secretario técnico de la Comisión, destacando la importancia de contar con perfiles con experiencia legislativa en materia de relaciones exteriores.

“Es una persona que se ha dedicado durante muchos años a los temas legislativos en materia de relaciones exteriores, y estoy seguro que va a hacer un muy buen trabajo coordinado con esta comisión”, destacó al tiempo de señalar la importancia de mantener una agenda internacional activa, que no solo fortalezca las relaciones diplomáticas, sino que también garantice la protección de las y los mexicanos en el exterior.

Durante la sesión, se abordaron asuntos relacionados con las relaciones internacionales del país, la protección de connacionales en el extranjero y temas emergentes en materia de derechos y entorno digital.

Entre los puntos analizados destacan el fortalecimiento de las relaciones entre México y Armenia, así como iniciativas orientadas a la protección de usuarios frente a la violencia digital.

La comisión, que preside el petista Pedro Vázquez González, aprobó, en votación económica y por unanimidad, tres dictámenes con punto de acuerdo sobre violencia digital y protección de usuarios de redes sociales, relaciones diplomáticas entre México y Armenia, y protección consular de mexicanos que participarán en la incursión humanitaria de la Flotilla Global Sumud.

Violencia digital y protección de los usuarios

“Es difícil vivir una violencia de esta magnitud, porque es en internet y todo el mundo tiene acceso”, dijo la diputada morenista Yunueen Arellano Ávilan sobre la violencia digital.

El primer dictamen precisa que la Cámara de Diputados exhorta a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Fiscalía General de la República, así como a las autoridades jurisdiccionales correspondientes, para que coordinadas en el ámbito de sus atribuciones fortalezcan los mecanismos institucionales con las empresas digitales globales que operan en México.

Lo anterior, a efecto de coadyuvar e incentivar el cumplimiento pronto y expedito de las resoluciones jurisdiccionales de protección digital, los casos de violencia digital tipificados en la Ley Olimpia y el Código Penal Federal, así como en la aplicación de las sanciones a las plataformas que vulneren o no contribuyan en la protección de la integridad de las personas usuarias.

La morenista Olga Leticia Chávez Rojas expresó que el punto de acuerdo solicita algo que ya está contemplado en la norma, sin que sea facultad de las secretarías exhortadas, por lo que de votar a favor situaría a las dependencias del Estado frente a empresas para que cumplan una sentencia cuando los mecanismos son funciones jurisdiccionales.

Por el PRI, la diputada Marcela Guerra Castillo dijo que atender la violencia digital es urgente, por lo que este exhorto pone en el centro a la víctima, ya que las plataformas deben asumir su responsabilidad, respetar la legislación y se protejan los derechos humanos de las personas usuarias. Este punto de acuerdo es importante porque va a las fiscalías y entes involucrados para que no haya impunidad digital.

Del PT, la diputada Ana Karina Rojo Pimentel señaló que la violencia digital es un tema de gran relevancia, porque a raíz de los últimos hechos ocurridos en el país se difunden de manera cotidiana videos con contenido violento que lastiman a la población y que, además, no se encuentran regulados.

Giselle Yunueen Arellano Ávila (Morena) es de suma importancia aprobar el punto de acuerdo, ya que hace algunos años fue víctima de violencia digital, por lo que es un “alivio” saber que existirá una ley que detendrá ese tipo de ataques.