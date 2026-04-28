Ebrard recorre inversiones de Ternium en Nuevo León por 4 mil millones de dólares

El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, realizó un recorrido por el Centro Industrial de Ternium en el municipio de Pesquería, donde conoció los avances de la tercera fase de inversión de esta compañía, considerada una de las más importantes del sector acerero en el país.

Durante la visita, el funcionario federal destacó que esta nueva etapa representa una inversión de 4 mil millones de dólares, con lo que el complejo alcanzará una inversión acumulada superior a los 7 mil 500 millones de dólares. Con ello, el Centro Industrial Ternium se consolida como uno de los complejos siderúrgicos más modernos y sustentables del continente.

La tercera fase incluye operaciones de decapado y customizado, así como nuevas líneas de laminación en frío y galvanizado, las cuales iniciaron operaciones en febrero de este año. Además, se prevé la instalación de una nueva acería, cuyo avance se encuentra conforme a lo programado y que podría estar lista hacia finales de 2026.

En su recorrido, Ebrard visitó el área donde se construye esta nueva planta, así como las líneas Galvanizado 2 y PLTCM 2, recientemente inauguradas. También participó en un encuentro con directivos, colaboradores y clientes de la empresa, encabezado por Máximo Vedoya.

La nueva acería permitirá a la empresa fortalecer su capacidad de producción de acero automotriz de alta calidad, además de posicionarse como una de las plantas con menores emisiones de dióxido de carbono por tonelada producida a nivel global, en línea con las tendencias de sostenibilidad industrial.

Durante su intervención, el secretario de Economía subrayó la importancia de continuar impulsando la inversión en el país y fortalecer la industria nacional. “El objetivo estratégico en nuestro país es apoyar a las empresas que están invirtiendo aquí y reducir las importaciones. Queremos respaldar la industria que está en México”, señaló.

Como parte de la visita, se entregó una placa de acero fabricada en México en la nueva línea de galvanizado, la cual lleva el distintivo de la iniciativa Hecho en México, promovida por la Secretaría de Economía para fortalecer la producción nacional y consolidar cadenas de suministro más competitivas.

Por su parte, el director general de Ternium destacó que esta inversión refleja la confianza de la industria siderúrgica en el país, así como su capacidad para desarrollar productos de alto valor agregado y generar empleos de calidad.

Actualmente, Ternium cuenta con más de 9 mil empleados en México y opera 12 centros productivos en estados como Nuevo León, Puebla, Coahuila y San Luis Potosí, además de una red de distribución en distintas regiones del país.

Con este tipo de inversiones, autoridades y empresas buscan fortalecer la industria nacional, impulsar el desarrollo económico regional y posicionar a México como un actor clave en la producción de acero a nivel internacional.