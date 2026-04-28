Inicia FGR investigación por intervención estadounidense en Chihuahua

Agentes de EU muertos en Chihuahua

La Fiscalía General de la República (FGR) inició dos investigaciones, luego de confirmarse la presencia de dos personas de nacionalidad estadounidense pertenecientes a agencias de seguridad que participaron en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio en Chihuahua.

Estos agentes fallecieron junto con otras dos personas.

La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Chihuahua inició las indagatorias derivado de la investigación realizada por la Fiscalía General del Estado, institución que refirió que inició esa carpeta desde hace meses, situación que en ese momento la FGR desconocía.

La investigación federal se inició por comunicación de esa Fiscalía estatal, tras el hallazgo del narcolaboratorio entre los municipios de Morelos y Guachochi.

La segunda investigación se inició, por noticia criminal, luego de que el fiscal estatal ofreció una rueda de prensa el pasado 19 de abril, así como por la información compartida en la Mesa de Seguridad Estatal del estado de Chihuahua.

La indagatoria por la presencia de personas extranjeras, por sus características y relevancia, además de considerarse la posibilidad de que se hayan cometido delitos en materia de seguridad nacional, se determinó continuarla en la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la misma FECOR.

La FGR aclaró que hasta el 27 de abril, luego ed una petición, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua remitió copia de la carpeta iniciada en el fuero local, por lo que las actuaciones realizadas por esa autoridad ministerial se encuentran en análisis para su integración en las carpetas referidas del ámbito federal.

“Esta institución establece que, a partir de lo ocurrido, se investiga la comisión de posibles delitos de competencia de la FGR, con el fin de esclarecer los hechos y, en su caso, deslindar responsabilidades de cualquier persona que haya participado”, adviritó la Fiscalía General de la República en un comunicado.