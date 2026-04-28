Enroque en el gabinete de Sheinbaum: Ariadna Montiel oficializa su salida; Lety Ramírez es la nueva secretaria del Bienestar

Cambios en el gabinete de Sheinbaum Ariadna Montiel deja la Secretaría el Bienestar

Es oficial: Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, dejará la Secretaría del Bienestar, con la finalidad de dirigir al partido Morena.

“Hoy Ariadna me ha dicho que deja la Secretaría de bienestar, porque quiere avanzar en otras tareas, en el movimiento al que pertenecemos todas y todos hoy desde el gobierno, defendiendo la transformación de la vida pública de México”, explicó la presidenta Claudia Sheinbaum.

En su lugar, la jefa del Ejecutivo anunció que Leticia Ramírez, ex secretaria de Educación en la segunda parte del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, será la nueva titular de la dependencia que encabezaba Montiel.

En su nuevo encargo en el gabinete de Sheinbaum, Ramírez tendrá a su cargo los programas del Bienestar, como las pensiones a adultos mayores y las becas a estudiantes de todo el territorio nacional.

A través de un video publicado en sus rede sociales, la mandataria mexicana recordó que los programas sociales están en la Constitución y que ya nadie puede quitar las pensiones del Bienestar ni ninguno de los programas, porque “son derechos conquistados por el pueblo de México”.

¿Cuándo tomará el cargo Ariadna Montiel como presidenta de Morena?

Morena convocó el próximo domingo 3 mayo a una sesión extraordinaria de su Consejo Nacional para designar a Ariadna Montiel como su nueva presidenta, sustituyendo a Luisa María Alcalde. Además, se espera el nombramiento de Citlalli Hernández como secretaria de Elecciones, respectivamente.