Pensión Bienestar Adultos Mayores: ¿cuándo es la fecha límite de registro para recibir $6,400? (Imagen generada con IA)

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores abrió un nuevo periodo de registro para que todas aquellas personas de 65 años de edad en adelante reciban de manera directa y sin intermediarios un apoyo económico de 6,400 pesos bimestrales.

El periodo de registro aún está disponible y aquí te compartimos cuáles son las fechas en que deberás realizarlo, qué documentación necesitas para llevar a cabo el registro y cuáles son los requisitos para sumarte al padrón de beneficiarios de esta pensión universal que se entrega a todas y todos los adultos mayores mexicanos residentes del país, sin importar condición social o económica, ideología o creencias.

¿Hasta cuándo estará disponible el registro para la Pensión Bienestar Adultos Mayores?

De acuerdo con los Programas del Bienestar, a partir del 27 de abril dio inicio un nuevo periodo de registro a la Pensión para Personas Adultas Mayores, teniendo como fecha límite el 3 de mayo de 2026, día en que concluye.

El registro se llevará a cabo en los Módulos de Bienestar a nivel nacional, en un horario de 10:00 a 16:00 horas, y podrás localizar el más cercano a tu localidad ingresando al portal oficial del Gobierno Federal y tecleando en el buscador “ubica tu módulo”.

Pensión Bienestar Adultos Mayores: documentación requerida para realizar el registro

Para llevar a cabo el nuevo registro para la Pensión Bienestar para Adultos Mayores, deberás presentar la siguiente documentación y datos el día que acudas a alguno de los módulos de Bienestar:

Identificación oficial vigente: credencial para votar, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad

CURP de impresión reciente

Acta de nacimiento legible

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses: teléfono, luz, gas, agua o predial

Teléfono de contacto celular y de casa

Pensión Bienestar Adultos Mayores 2026: calendario de registro abril-mayo

En caso de cumplir con los criterios que solicita el programa y contar con la documentación requerida, podrás llevar a cabo tu registro según la inicial de tu primer apellido en el siguiente orden:

A, B, C: lunes 27 de abril

D, E, F, G, H: martes 28 de abril

I, J, K, L, M: miércoles 29 de abril

N, Ñ, O, P, Q, R: jueves 30 de abril

S, T, U, V, W, X, Y, Z: viernes 1 de mayo

Todas las letras: sábado 2 y domingo 3 de mayo

Ahora ya sabes: si tienes más de 65 años cumplidos y eres mexicano —mexicano o naturalizado— con domicilio actual en el interior de la República, podrás integrarte a este programa reconocido como un derecho en nuestra Constitución; es decir, el Estado mexicano tiene la obligación de cump lir y hacer cumplir su entrega, sin importar el gobierno o gobernantes en turno.