Evangelina Moreno declara respecto temas de interés en Tijuana

Evangelina Moreno

Con el propósito participar en el proceso interno para la Coordinación Estatal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Baja California, la diputada federal Evangelina Moreno Guerra formalizó su solicitud de licencia al cargo en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

La ahora ex legisladora dio declaraciones respecto a diferentes temas, sus respuestas se presentan a continuación:

Ante el cuestionamiento de su decisión, Evangelina Moreno respondió “Lo hago atendiendo el llamado de nuestra Presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien nos ha instruido a quienes aspiramos a coordinar los trabajos de la defensa de la transformación en nuestras entidades a poner por delante la institucionalidad y el compromiso con el pueblo”.

“Obviamente, la aspiración a coordinar los trabajos en defensa de la cuarta transformación en Baja California implica un trabajo de organización. Es importante hablar con las bases y, bueno, es un excelente ejercicio”. Aseguro la ahora ex legisladora.

Desarrollo económico de la zona fronteriza y el acercamiento con el sector industrial

Haciendo referencia especial a la ciudad de Tijuana, Moreno declaró: “He estado platicando mucho con los empresarios para encontrar la fórmula perfecta en la que podamos avanzar y hacer un plan de contención del que ya estamos hablando con nuestra presidenta. Se busca contener que no se nos sigan yendo las maquiladoras; al contrario, llevar más inversión es nuestra posición estratégica. Nosotros no deberíamos de estar sufriendo por desempleo. Vamos a entrar al tema de lleno”.

Complejidad demográfica y los retos operativos de la ciudad de Tijuana

“Tijuana es el municipio más poblado de toda la República Mexicana, con una cantidad flotante de habitantes increíble y con temas binacionales. Tenemos ciudadanos de 92 países; es un mosaico cultural por completo. Es un súper reto porque estamos algo atrasados en infraestructura y en seguridad, así que hay muchísimo trabajo por hacer”.

Expansión territorial de la ciudad

“Tijuana tiene un crecimiento diario de una hectárea; eso nos da una idea de la dimensión que tiene y el reto tan grande que representa en infraestructura”.

Seguridad ciudadana y la salud pública en el estado

Referente a temas de seguridad, respondió “Conocemos los retos, los reconocemos y, sin duda, implica un trabajo de coordinación; por ejemplo, en el tema de seguridad, las corporaciones, buscar ciudadanizarlas, que los ciudadanos se involucren y tomen parte de las decisiones que se tengan que tomar”.

Abasto de medicamentos y servicios federales

Moreno cerro sus declaraciones respondiendo a este tema que afecta al sector salud y a quienes solicitan los servicios “ahí nuestra presidenta y el gobierno federal están recuperando puntos con el tema de los medicamentos. Sabemos que hay un 97% que ya se cubrió y vamos a avanzar; vamos por más, vamos por la excelencia en los temas de salud”.