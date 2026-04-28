Caso Carolina Flores: ¿qué es lo último que se sabe de su suegra, que la asesinó? Cronología de su escape y el taxista que se la llevó

Erika 'N' Erika María ‘N’, suegra de Carolina Flores y principal sospechosa de su asesinato, continúa prófuga de la justicia.

El 16 de abril se llevó a cabo el hallazgo del cuerpo de Carolina Flores Gómez, exreina de belleza de Ensenada, Baja California, en la colonia Polanco III Sección, ubicada dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, donde vivía junto a su esposo Alejandro ‘N’ y su bebé de ocho meses.

Según el reporte que la pareja de la modelo dio a la Fiscalía capitalina, la persona responsable del homicidio fue Erika María ‘N’, suegra de la víctima, quien disparó alrededor de seis detonaciones contra Carolina Flores, afirmando que su hijo —esposo de la exreina de belleza— era de su propiedad, así como su familia, mientras que Carolina “no lo era”.

Este acto despertó inmediatamente la indignación de familiares, amistades y el público en general debido a las múltiples inconsistencias presentadas. Desde un video que presuntamente muestra los últimos momentos de vida de la modelo y el asesinato fuera del cuadro de cámara, hasta el retraso de casi 24 horas en la denuncia que el esposo hizo ante la Fiscalía, lo que —según señalamientos— podría haber beneficiado la huida de la presunta culpable.

Minutos antes del asesinato de Carolina Flores: discusión familiar y detonaciones captadas en video

Uno de los elementos centrales de este caso ha sido el video filtrado que captura los momentos previos al homicidio de Carolina Flores en Polanco.

La autenticidad del material es parte de las indagatorias, pues en éste se desarrolla una discusión que va escalando de intensidad entre la víctima y la presunta perpetradora del crimen, Erika María ‘N’.

El intercambio entre las dos mujeres parece ameno, ya que conversan sobre el viaje que emprendió la suegra de Carolina Flores desde Ensenada hasta la Ciudad de México. Instantes después, Erika María ‘N’ pide a su nuera una botella de agua, por lo que la modelo sale del cuadro de cámara y entra a otra habitación para otorgarle el líquido; sin embargo, la mujer mayor entra detrás de ella y se escuchan las primeras detonaciones de un arma, un grito, y más disparos.

Alejandro ‘N’, pareja de la víctima, aparece en la toma cargando al bebé de ambos y pregunta: “¿Qué fue eso?“, al acercarse a la habitación, su voz cuestiona nuevamente a su madre: “¿Qué hiciste, loca?”, ante el argumento de la mujer sobre que Carolina “la hizo enojar”, Alejandro ‘N’ reclama: “¿Qué te pasa, loca? Es mi familia”.

A esto, la mujer mayor responde: “Tu familia es mía. Tú eres mío y ella no. Tú eras mío y ella te robó”, sentencia al término de la grabación filtrada, lo que ha abierto la discusión sobre una posible inestabilidad psicológica en la presunta culpable.

Huida de Erika María ‘N’: subió a un taxi con maletas hechas

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos realizada por el periodista Carlos Jiménez, la suegra dejó el arma en el suelo y se dirigió a la habitación donde tendría sus maletas; posteriormente, la suegra de Carolina Flores pidió un taxi.

Entre la llamada al servicio de transporte y su llegada, Erika María ‘N’ habría esperado dentro del departamento donde cometió el asesinato, e incluso, las cámaras de vigilancia del edificio captaron cuando salió del edificio y tomó después el vehículo con rumbo desconocido.

Dando seguimiento al caso, el periodista C4 Jiménez informó a través de su cuenta oficial en redes sociales que el taxista que recogió a la presunta culpable fue ubicado por la Fiscalía de la Ciudad de México, quien les contó que la llevó con todo y maletas la fecha marcada.

Reclasificación del caso: autoridades confirman la muerte de Carolina Flores como feminicidio

Tras el levantamiento del cuerpo y las primeras diligencias, la Fiscalía abrió la carpeta de investigación bajo el delito de homicidio doloso, lo que generó inconformidad entre familiares de la víctima, colectivos feministas y especialistas, quienes señalaron que el caso reunía elementos que podrían encuadrar en feminicidio.

Ante la nueva información alrededor del caso, la Fiscalía capitalina obtuvo —a través de un Juez de Control— una orden de aprehensión contra Erika María ‘N’ y reclasificó el caso como feminicidio el jueves 23 de abril, más de una semana después del asesinato de la exreina de belleza.

Los últimos avances de la investigación revelaron los resultados de la necropsia, la cual indicó que la joven presentaba seis disparos en la cabeza y seis disparos más en el tórax, además de que el expediente destaca el retraso en la denuncia de Alejandro ‘N’ como una oportunidad para que la presunta agresora huyera del lugar antes de que las autoridades fueran advertidas.