¿Quién es “El Jardinero” y por qué pudo haber sido el sucesor de El Mencho en el CJNG?

"El Jardinero" Previo a su captura, Audias N era considerado un candidato natural a tomar el liderazgo dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Audias Flores Silva, mejor conocido como “El Jardinero” fue capturado este pasado lunes 27 de abril en Nayarit luego de un operativo ejecutado por personal de la Secretaría de Marina tras ser identificado como uno de los presuntos colaboradores de alto nivel en el Cártel Jalisco Nueva Generación. El FBI tenía una ficha de recompensa de hasta 5 millones de dólares para encontrar a quien pudo haber sido sucesor de ‘El Mencho’ como líder del CJNG.

Así fue la captura de ‘El Jardinero’

Según informaron las autoridades federales, su captura se llevó a cabo el lunes 27 de abril de 2026 en Nayarit mediante un operativo de fuerzas especiales de la Secretaría de Marina, tras un seguimiento de inteligencia de varios meses. El arresto fue considerado un golpe relevante contra el CJNG, al tratarse de un objetivo prioritario con órdenes de aprehensión en México y requerido por autoridades de Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico y uso de armas.

¿Quién es ‘El Jardinero’ y cuál es su papel en el CJNG?

En la estructura criminal, “El Jardinero” operaba como uno de los mandos con mayor control territorial en la región del Pacífico mexicano, con influencia en estados como Jalisco, Nayarit, Michoacán y Zacatecas. Diversas investigaciones lo vinculan con la coordinación de rutas de trasiego de cocaína, heroína y otras drogas desde Centroamérica hacia México y su posterior distribución en ciudades estadounidenses. Asimismo, habría supervisado laboratorios, redes logísticas y células de distribución del cártel.

Su cercanía con la cúpula del CJNG y su papel como operador estratégico lo colocaron durante años como uno de los posibles sucesores de “El Mencho”. Analistas y autoridades lo consideraban un perfil con capacidad para asumir el liderazgo debido a su control operativo, experiencia dentro del grupo y su rol previo como responsable de seguridad del líder del cártel.

Además de esto, el investigador Víctor Sánchez, de la Universidad Autónoma de Coahuila, también lo señala como un elemento crucial en la alianza establecida con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa tras la división interna desde 2024 a través de un grupo denominado “Fuerzas Especiales Unión”.

Tras su detención, se reportaron reacciones violentas en zonas de influencia del CJNG, incluyendo bloqueos e incendios de vehículos y establecimientos, lo que evidenció el peso que tenía dentro de la organización.