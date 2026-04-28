La semana Nacional de Vacunación 2026 se va a extender hasta finales de mayo

Semana de la Vacunación

El Secretario de salud, David Kershenobich Stalnikowit, presentó la Semana Nacional de Vacunación 2026, la cual dio inicio el 25 de abril y originalmente se anunció que iba a terminar el 2 de mayo, sin embargo, con el objetivo de incrementar la cobertura de los esquemas de vacunación en, la campaña se extenderá a lo largo de todo mayo. Con corte al 27 de abril, ya han sido aplicadas 916,259 vacunas.

Kershenobich Stalnikowit, hizo el recordatorio de que toda persona que así lo desee puede asistir a vacunarse, sin importar su sitio de afiliación.

La Semana Nacional de vacunación cubre todos los aspectos a lo largo de la vida, empero, en esta ocasión el secretario de salud resaltó lo que tiene que ver con las mujeres embarazadas. Por ello, se ha incluido una nueva vacuna: vacuna Virus Sincitial Respiratorio (VSR), que se le aplica a las mujeres embarazadas entre la semana 32 y 36 de gestación.

“La importancia de la vacuna, es no nada más la protección de la madre, si no también la protección de los niños”, explicó Stalnikowit. “Es el tipo de infección más frecuente en los niños recién nacidos, sobre todo si son prematuros” añadió. En la temporada estacional pasada (2025-2026), el total de casos de niños que tuvieron VSR fue de 2,209.

En la misma idea, si se vacuna en el plazo anteriormente mencionado, los anticuerpos en el recién nacido aumentan 5 a 7 veces. Evitando así tener que recurrir a la hospitalización en alrededor del 70 por ciento de los casos.

Asimismo, a las mujeres embarazadas, también se les aplica, en cualquier trimestre, la vacuna de la influencia; a partir de segundo trimestre, la del COVID- 19 y a partir de la semana 20, la de Tétanos, Difteria y Tos Ferina (Tpda).

Por su parte, en el caso de las y los niños que tienen menos de un año, las vacunas son: Tuberculosis (al nacer), Hepatitis B (más de 7 días después de haber nacido), Hexavalente (2,4 y 6 meses), Rotavirus (2 y 4 meses), Neumococo (2 y 4 meses) y la Influencia (6 y 7 meses con un refuerzo anual los primeros cuatro años).

“Aplicamos la vacuna del Rotavirus que hace que tengamos una disminución en la mortalidad infantil en lo que tiene que ver con episodios diarreicos”.

En niñas y niños de un año de edad, se aplican las vacunas: Sarampión, Rubéola y Parotiditis (6,12 y 18 meses), Neumococo (12 meses), Hexavalente (18 meses) y Hepatitis A (18 meses).

En niñas y niños menores de ocho años, el esquema de vacunación incluye: Difteria, Tos Ferina y Tétanos (4 años), Influenza (sólo si tiene factores de riesgo) y Covid - 19 (a partir de los 5 años, pero sólo si tiene factores de riesgo).

Para los adolescentes es importante resaltar la vacuna del Virus del Papiloma Humano (11 años), Tétanos (cada 10 años), Influenza (si tiene factores de riesgo), Hepatitis B (si no se cuenta con ninguna dosis), Covid - 19 (si hay factores de riesgo), y de igual manera, la vacuna del Sarampión en caso de que no tengan el esquema completo (dos dosis).

La siguiente categoría, son los adultos de 20 a 50 años, para quienes aplica la vacuna de Tétanos (cada 10 años), Influenza (si hay factores de riesgo), Sarampión (en caso de esquema incompleto), Hepatitis B (personal de salud o en caso de no tener ninguna de las dos dosis) y por último, en caso de tener factores de riesgo la de Covid - 19.

El grupo final son los adultos de 60 años y más, y su esquema de vacunación incluye la de la Influenza, Neumococo y Covid-19.

En caso de que alguien quiera conocer los lugares disponibles para ir a vacunarse, puede visitar el siguiente enlace: dondemevacuno.salud.gob.mx.