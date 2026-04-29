AICM aumentará operaciones por hora para mejorar capacidad aérea en la CDMX

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) incrementará el número de operaciones de despegues y aterrizajes por hora, al pasar de 44 a 46, como parte de una estrategia para mejorar la capacidad del aeropuerto más importante del país.

La medida fue autorizada por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y responde a la necesidad de atender una mayor demanda de vuelos, especialmente ante eventos internacionales como el Mundial de Futbol de 2026. Con este ajuste, se busca optimizar el uso de la infraestructura existente y ofrecer más opciones de conectividad para pasajeros nacionales e internacionales.

De acuerdo con la información oficial, el aumento de operaciones no será inmediato, ya que dependerá de la conclusión de obras de mejora en el aeropuerto. Entre estos trabajos destacan la construcción de calles de salida rápida en las pistas, las cuales permitirán agilizar el tránsito de las aeronaves y reducir los tiempos entre aterrizajes y despegues.

Las autoridades señalaron que una vez que estas obras estén terminadas y se verifique su correcto funcionamiento, se podrá hacer efectivo el incremento a 46 operaciones por hora. Además, será necesario que estos cambios se integren en la Publicación de Información Aeronáutica (AIP), documento clave para la operación aérea.

AICM aumentará operaciones por hora para mejorar capacidad aérea en la CDMX

Este aumento en la capacidad operativa forma parte de un proceso gradual, ya que en años recientes el AICM había reducido el número de vuelos permitidos por hora debido a problemas de saturación. En 2023, el límite se fijó en 43 operaciones, y posteriormente se incrementó a 44 en 2025 tras estudios técnicos sobre las condiciones del espacio aéreo y la infraestructura disponible.

A pesar de este avance, especialistas señalan que el AICM sigue enfrentando retos importantes, como la saturación en sus terminales y en el espacio aéreo, lo que ha limitado el crecimiento de nuevas rutas y aerolíneas. Por ello, el aumento a 46 operaciones por hora se considera una medida temporal, sujeta a las condiciones operativas del aeropuerto.

Asimismo, algunas aerolíneas ya han sido informadas sobre esta decisión, lo que podría traducirse en una mayor oferta de vuelos en el corto plazo. Esto beneficiaría tanto a viajeros como a la industria turística y económica del país.

Se destacó que estas acciones forman parte de los esfuerzos para fortalecer el sistema aeroportuario de la Ciudad de México, en coordinación con otras terminales como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), con el objetivo de atender la creciente demanda de pasajeros.