Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro: ¿Habrá pago en mayo? Conoce toda la información sobre la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, incluyendo cuándo será su próximo pago (Programas para el Bienestar)

Después del último depósito de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, el cual cubrió dos bimestres, el próximo pago será normal; conoce si caerá en mayo.

Como parte de las estrategias del Gobierno de México para fortalecer la educación, la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro le ofrece a los estudiantes universitarios un apoyo económico bimestral con el objetivo de disminuir la deserción escolar.

De acuerdo con lo informado por la presidenta Claudia Sheinbaum, tan solo este 2026, 425 mil estudiantes universitarios reciben la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Por lo que, si eres uno de estos beneficiarios, aquí te decimos cuándo podrás recibir tu próximo pago de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro.

¿Habrá pago de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro en mayo de 2026?

El último pago de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro se realizó durante el mes de abril; en este depósito se abarcaron dos bimestres correspondientes a enero-febrero y marzo-abril, los cuales se habían acumulado.

Por lo que, debido a que el pago de este programa social se realiza cada dos meses, y que el último se realizó en abril, en mayo no habrá pago de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro.

¿Cuándo es la próxima fecha de pago de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026?

La próxima fecha de pago de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro correspondiente al bimestre de mayo-junio se realizará a lo largo del mes de junio.

Por lo que deberás estar al pendiente de las redes sociales de la Secretaría de Bienestar para conocer el calendario de pagos oficial y saber en qué día se realizará tu depósito.

Recuerda que durante los meses de julio y agosto no habrá depósitos de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, debido a que es periodo vacacional.

¿De cuánto es el monto de la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro este 2026?

Los beneficiarios de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, este 2026, reciben de manera bimestral $5,800 pesos durante los cinco bimestres del ciclo escolar.

Este apoyo se les deposita en la tarjeta del Banco del Bienestar, la cual se les entrega a los nuevos beneficiarios una vez concluido su registro.