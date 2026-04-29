Sheinbaum se reúne con canciller Alabares en Palacio Nacional; recibe invitación para Cumbre Iberoamericana

Ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares (@MAECgob/x)

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió este miércoles en Palacio Nacional al ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien le entregó “en persona” la invitación del rey Felipe VI para que acuda a la Cumbre Iberoamericana en Madrid, que se celebrará en noviembre.

Sheinbaum y Albares conversaron sobre la “relación bilateral” entre España y México, según informó el ministerio de Exteriores de España.

El encuentro, no previsto en la agenda oficial, se producen tan solo unos días después de que ambas naciones simbolizaran la normalización de sus relaciones en Barcelona, con la reunión entre el presidente español, Pedro Sánchez y Sheinbaum.

El ministro español, en su tercera visita a México, tiene previsto reunirse con el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, con el que firmará el Acta de la Comisión Binacional España-México, en “reflejo de la buena salud de las fraternales relaciones existentes entre ambos países”, según el comunicado oficial.

España y México escenificaron en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, que se celebró el 18 de abril en Barcelona, la normalización de sus relaciones diplomáticas desde que tanto el anterior presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y Sheinbaum, pidieran una disculpa de la Corona española por los agravios de la conquista de América.

El mes pasado, Felipe VI reconoció que en la conquista de América hubo “mucho abuso”, unas palabras que fueron acogidas con satisfacción por la Jefa del Ejecutivo Federal.