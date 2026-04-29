Beca Rita Cetina 2026: esta será la fecha de entrega de tarjetas y así será el pago de hasta 2 mil 500 pesos

Becas y pensión: ¿Se puede retirar dinero de la tarjeta Bienestar en cualquier banco? (Programas del Bienestar - Gemini)

El mes de mayo se perfila como uno de los meses clave para la entrega de apoyos de programas sociales para miles de familias que están pendientes de uno de los apoyos más importantes para la educación básica: la Beca Rita Cetina. Sin embargo, más allá del depósito económico, hay un proceso que marcará el acceso a este beneficio y que comienza en las próximas semanas.

La entrega de tarjetas del Banco del Bienestar será el punto de partida para que estudiantes y tutores puedan recibir los recursos, en un esquema que busca facilitar el acceso directo al apoyo sin intermediarios.

¿Cuándo inicia la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar?

El proceso de distribución de tarjetas de la Beca Rita Cetina iniciará el 18 de mayo de 2026 y se extenderá hasta el 31 de julio, según información oficial.

Durante este periodo, madres, padres o tutores deberán acudir a las sedes indicadas, principalmente escuelas o módulos del Bienestar, para recoger el plástico que permitirá recibir los depósitos.

La entrega será gradual, por lo que cada beneficiario deberá estar atento a la convocatoria específica de su plantel o localidad.

¿De cuánto es el apoyo de la Beca Rita Cetina?

El programa contempla distintos montos dependiendo del nivel educativo y el número de estudiantes en cada familia:

1 alumno: 1,900 pesos bimestrales

2 alumnos: 2 mil 600 pesos

3 alumnos: 3 mil 300 pesos

Además, se ha confirmado un pago adicional único de hasta 2,500 pesos por estudiante, destinado principalmente a gastos escolares como útiles o uniformes.

¿Qué documentos necesito para recoger la Tarjeta del Bienestar de la Beca Rita Cetina?

Identificación oficial (original y copia)

Acta de nacimiento (copia)

CURP (copia)

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 6 meses (copia)

Documentos del alumno

Acta de nacimiento (copia)

CURP (copia)

¿Quiénes pueden recibir la Beca Rita Cetina?

La Beca Rita Cetina está dirigida a estudiantes de educación básica (principalmente secundaria y ahora también primaria), con el objetivo de evitar la deserción escolar.

Este programa forma parte de los Programas para el Bienestar, enfocados en apoyar a familias con hijas e hijos inscritos en escuelas públicas