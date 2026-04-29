CNPC invita a participar en el primer Simulacro Nacional 2026 el próximo 6 de mayo

Primer Simulacro Nacional 2026 (Crisanta Espinosa Aguilar)

A través de un comunicado la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), invita a la población de todo el país así como turistas a sumarse al Primer Simulacro Nacional 2026, el próximo miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas, tiempo del centro de México.

Este ejercicio se realiza en el marco del cuadragésimo aniversario de la creación del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), que se creó con el objetivo de generar una cultura de prevención en México.

Además invita a la sociedad a registrar sus inmuebles en el portal preparados.gob.mx; de forma gratuita con la intensión de revisar y actualizar los planes de protección civil en hogares, centros de trabajo, espacios de recreación y planteles educativos. La plataforma recibirá inscripciones hasta a las 23:59 horas del 5 de mayo.

Se ha diseñado un escenario basado en un sismo hipotético de magnitud 8.2. Este cálculo se fundamenta en la “Brecha Sísmica de Guerrero”, una zona de la costa donde las placas tectónicas han acumulado tensión sin registrar un movimiento telúrico de gran magnitud desde 1911.

Se espera que la respuesta de acción en Acapulco sea extrema y en la Ciudad de México de forma severa, para lograr una practica adecuada de parte de los grupos de interinstitucionales y los protocolos de respuesta ante este tipo de eventos.

Debido a la diversidad geográfica de México, cada unidad estatal de protección civil desarrollará su propia hipótesis en función de los riesgos específicos de su ubicación. Las zonas no expuestas a fenómenos sísmicos podrán proponer el escenario que mejor se ajuste a su esquema local de riesgos.