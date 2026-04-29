Superhéroes y princesas se “filtran” al Hospital de Pediatría del CMN Siglo XXI

Festejo del Día del Niño y la Niña en el IMSS Un grupo de superhéroes y princesas se escabulleron al Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI para deleitar a pacientes hospitalizados y de consulta externa

Un grupo de superhéroes y princesas se escabulleron al Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI para deleitar a pacientes hospitalizados y de consulta externa — Por un día, y sin nadie sospecharlo, la seguridad del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI del IMSS, permitió el ingreso de importantes personajes, cuya única identificación fueron: su valentía, su singular vestimenta y sus enormes deseos de llevar alegría a los pequeños pacientes del nosocomio.

Batman “el caballero de la noche, Robin “el joven maravilla”, acompañados del maestro Jedi, Luke Skywalker, Anakin Skywalker, Stormtrooper todos ellos sus poderosos sables de luz y la general Hera Syndulla, tenían una importante misión: llegar a como diera lugar al área de pediatría, del hospital del Centro Médico Nacional Siglo XXI, “Dr. Silvestre Frenk Freund”, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y lo lograron.

Los valientes superhéroes abrieron paso a la simpática Chilindrina, a payasos, Jessie; de Toy Story y las princesas Bella y Rapunzel quienes se organizaron para regalar una tarde de risas, alegría y juguetes, previo al festejo del “Día del Niño y de la Niña”, a fin de que ellas y ellos se olvidaran por unos momentos de que sus pequeños cuerpecitos están enfermos.

Para deleite de chicos y grandes, mamás, papás, hermanos, abuelos, familiares o cuidadores, también lograron dejar de lado por unos minutos, la angustia de saber a sus pequeños amores enfrentan complicaciones de salud, algunos de ellos, quizá con largas estancias hospitalizados y verlos luchar día a día por salir adelante.

Regalos este Día del Niño Para los integrantes del Voluntariado del IMSS, el mejor momento es ver sonreir a un paciente pediátrico hospitalizado o en consulta externa, y que por un momento olvide que su pequeño cuerpecito está enfermo

Voluntariado del IMSS, hacedores de milagros

El milagro fue posible, gracias a la organización de la doctora Alejandra Aburto de Robledo, Presidenta Honoraria del Voluntariado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a nivel nacional, quien se dio a la tarea, como ocurre año con año, de llevar risas, alegría y cientos de juguetes (donados por personas trabajadoras del IMSS), a las y los pequeños pacientes hospitalizados o de consulta externa, en diversos hospitales del instituto de todo el país, en esta ocasión tocó al de pediatría del Siglo XXI.

La doctora Aburto de Robledo, advirtió que sin duda alguna, no hay mejor momento, que aquel en el que logran que lay los pequeños pacientes del hospital “logren olvidar por un momento su enfermedad, o que están en un hospital, esa es una de nuestras mayores motivaciones”.

Había que regalarles un momento especial

Sostuvo que el voluntariado del Seguro Social, siempre está pendiente de las y los niños, pero en esta ocasión el motivo fue especial, el Día del Niño y de la Niña, no era una fecha cualquiera, había que regalarles un momento especial, y sobre todo que recuerden que ante todo siguen siendo niños “y queríamos que disfrutaran al máximo su día”.

Asimismo, agradeció a los jóvenes que se disfrazaron de diferentes personajes, con la única motivación de hacer algo por la niñez, hacerlos felices unos momentos y verlos sonreír al recibir sus juguetes.

Es importante mencionar que muchos de los juguetes que se entregaron fueron donados por integrantes “de la familia IMSS”, es decir trabajadores, así como personas altruistas, que aunque no forman parte de esa importante familia de trabajadores de la salud al servicio de las y los mexicanos, los mueve su buen corazón y saber que con su donativo estarán haciendo feliz a una o a un pequeñito.

Regalos y sonrisas a pacientes del IMSS Integrantes del Voluntariado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), entusiasmados donaron juguetes para ser regalados a pacientes del Hospital de Pediatría del CMN Siglo XXI del IMSS,

Entusiasmo de todos por regalar juguetes y llevarles alegría

En la organización de este gran día, también participó personal de la Unidad de Derechos Humanos y de la Dirección Jurídica a cargo de su directora, Norma Gabriela López Castañeda, quien resaltó el gran entusiasmo y cariño con el cual, personas que laboran en el IMSS reunieron juguetes que fueron entregados a las y los pequeños.

Así, el escuadrón de personajes fantásticos y princesas, integrado por entusiastas jóvenes voluntarios recorrieron cinco pisos del hospital con el único objetivo de dibujar sonrisas en las caritas de los pacientes y llevar un poco de paz y alegría a sus corazones.

“Lo que más te mueve de servir en el IMSS es precisamente esto; darte cuenta de que tu esfuerzo diario y todo lo que haces contribuye a que niñas y niños tengan una mejor atención; además, el día de hoy, alegrarlos durante el momento complicado de encontrarse en un hospital es una gran recompensa”.

La doctora Aburto de Robledo enfatizó que el voluntariado siempre se mantiene pendiente de los pacientes del instituto, así como de los familiares “más ahora, en el Día del Niño y de la Niña, tenemos que estar más pegaditos ahí para darles una alegría”.